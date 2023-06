June 24, 2023 / 12:38 PM IST

రోస్గోవ్‌: వాగ్న‌ర్ ప్రైవేటు మిలిట‌రీ గ్రూపు .. ర‌ష్యా సైనిక అధికారుల‌పై తిరుగుబాటు ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం రోస్టోవ్ ఆన్ డాన్ న‌గ‌రంలో ఉన్న ప్ర‌భుత్వ కార్యాల‌యాల‌ను ఆ గ్రూపు ఆధీనంలోకి తీసుకున్న‌ది. ఆ న‌గ‌రంలో ఉన్న సైనిక కార్యాల‌యంలో వాగ్న‌ర్ బాస్ ప్రిగోజిన్ పాగా వేశారు. అక్క‌డ నుంచి టెలిగ్రామ్ ఛాన‌ల్‌లో ఓ వీడియోను కూడా అత‌ను రిలీజ్ చేశాడు. రోస్టోవ్ న‌గ‌రంలో ఉన్న సైనిక కేంద్రాల‌న్నీ త‌మ ఆధీనంలో ఉన్న‌ట్లు ఆ వీడియోలో ప్రిగోజిన్ హెచ్చ‌రించాడు. ఆ సిటీలోని వైమానిక క్షేత్రాన్ని కూడా సీజ్ చేసిన‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. ర‌ష్యా ర‌క్ష‌ణ మంత్రి షోయ‌గు ల‌క్ష్యంగా ప్రిగోజిన్ ఫైట్ మొద‌లుపెట్టాడు. వోరోనేజ్ ప‌ట్ట‌ణంలో ఉన్న సైనిక క్షేత్రాల‌ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్న‌ట్లు వాగ్న‌ర్ చీఫ్ వెల్ల‌డించాడు.

🚨 Wagner PMC tanks have surrounded the Defence Ministry building in Rostov-on-Don pic.twitter.com/EgcFPbjDi5

మ‌రో వైపు మాస్క్ వీధుల్లో యుద్ధ ట్యాంకులు ప‌హారా కాస్తున్నాయి. వాగ్న‌ర్ ద‌ళం మాస్కో దిశ‌గా క‌దిలే అవ‌కాశాలు ఉన్న నేప‌థ్యంలో అక్క‌డ బందోబ‌స్తును పెంచారు. సెయింట్ పీట‌ర్స్‌బ‌ర్గ్‌లో ఉన్న వాగ్న‌ర్ గ్రూపు ఆఫీసును ర‌ష్యా సైన్యం చుట్టుముట్టింది. వాగ్న‌ర్ ద‌ళాల‌ను అడ్డుకునేందుకు మాస్కోలో భారీ స్థాయిలో సైనిక ఆప‌రేష‌న్ న‌డుస్తోంది.

Moscow is being reinforced and closed off. pic.twitter.com/mSiuanPjk7

— Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023