Viral video | పర్యాటకుల బోటు దగ్గరే తిమింగళాల ఆట.. కాలిఫోర్నియా తీరంలో కనువిందైన దృశ్యం

January 7, 2023 / 03:37 PM IST

కాలిఫోర్నియా: అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా తీరంలో తిమింగళాలను చూసేందుకు వచ్చిన పర్యాటకులకు అత్యంత అరుదైన దృశ్యం కనువిందు చేసింది. డానా పాయింట్‌లోని డానా స్ట్రాండ్స్‌ బీచ్‌లో ఈ అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. కాలిఫోర్నియాలోని కెప్టెన్‌ డేవ్‌ డాల్ఫిన్‌ అండ్ వేల్‌ వాచ్చింగ్‌ సఫారీకి తిమింగళాలను చూసేందుకు రోజూ వేల మంది పర్యాటకులు వస్తుంటారు. జనవరి 2న ఆ సఫారీకి వచ్చిన పర్యాటకులకు ఎప్పుడూ ఎవ్వరికీ కనిపించని అరుదైన దృశ్యం కనిపించింది.

కెప్టెన్‌ డేవ్‌ కంపెనీ బోటులో సముద్రంలోకి వెళ్లిన పర్యాటకులకు డాల్ఫిన్‌లను, తిమింగళాలను చూపించడం సాధరణమే. కానీ ఓ తిమింగళం బోటు దగ్గరికి రావడం, బోటు కిందకు కూడా వెళ్లి మళ్లీ వెనక్కి తిరగడం, పైగా తన బిడ్డతో వచ్చి విన్యాసాలు చేయడం మాత్రం అత్యంత అరుదు. జనవరి 2న వెళ్లిన పర్యాటకులకు మాత్రం ఆ అరుదైన అవకాశం దక్కింది. వారి బోటు దగ్గరికి ఓ భారీ తిమింగళం, మరో బుల్లి తిమింగళం వచ్చి కనువిందు చేశాయి.

తల్లీపిల్లా కలిసి బోటు సమీపంలోనే ఈదుతూ పర్యాటకులను అంచనాలకు మించిన ఆనందాన్నిచ్చాయి. ఈ దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది. తిమింగళాలు బోటు సమీపంలో ఈదుతుండగా ఇలాంటి దృశ్యాన్ని తాను గతంలో ఎప్పుడూ చూడలేదని పర్యాటకులతో బోటు కెప్టెన్‌ చెబుతున్న మాటలు, ఓ పర్యాటకురాలు తిమింగళాలను చూసి పట్టరాని ఆనందంతో మురిసిపోతున్న చప్పుడు వీడియోలో స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయి.

తిమింగళాలు సాధారణంగా శీతాకాలంలో వెచ్చదనం కోసం పసిఫిక్‌ మహా సముద్రం నుంచి అమెరికా తీరానికి వస్తుంటాయి. ఇలా వచ్చినప్పుడే జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో అవి సంతానోత్పత్తి కూడా చేస్తాయి. అలా వెచ్చదనం కోసం కాలిఫోర్నియా తీరానికి వచ్చి బిడ్డను కన్న ఓ తిమింగళమే తాజాగా పర్యాటకుల కంటపడింది. ఆ దృశ్యాలను నేరుగా చూసే అదృష్టం మనకు లేకపోయినా కింది వీడియోలో చూసైనా ఎంజాయ్‌ చేద్దాం పదండి..

Celebrating a new year & a new #babywhale! We watched this gray #whale give birth, then the newborn calf learned how to swim & bonded w/ mom. She brought her calf to our boats as if to say hello!

(📷: Matt Stumpf, Stacie Fox, Gary Brighouse 1.2.23)#whalecalf #danapoint #drone pic.twitter.com/TadYgnvny6

— CaptDavesWhaleWatching (@DolphinSafari) January 3, 2023