April 25, 2023 / 03:44 PM IST

లండ‌న్‌: బ్రిట‌న్ ప్ర‌ధాని రిషి సునాక్‌(Rishi Sunak) వాహ‌న శ్రేణి డౌనింగ్ స్ట్రీట్‌కు వెళ్తున్న స‌మ‌యంలో.. స్థానిక పోలీసులు ఆ కాన్వాయ్ వ‌ద్ద జాగింగ్ చేస్తూ క‌నిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒక‌టి ఇప్పుడు వైర‌ల్ అవుతోంది. భ‌ద్ర‌త‌లో భాగంగా సునాక్ కాన్వాయ్ వెంట జాగింగ్ చేస్తున్న పోలీసుల‌పై ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. నార్త్ కొరియా నేత కిమ్ జాంగ్ ఉన్ వాహ‌నానికి ర‌క్ష‌ణ క‌ల్పించిన‌ట్లు బ్రిట‌న్ ప్ర‌ధాని కూడా పోలీసులు డ్రిల్ చేస్తున్న‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు వ‌స్తున్నాయి.

Is this really necessary? 😳

Look at how @RishiSunak gets escorted through London. pic.twitter.com/O6VaiNneyV

— Charlotte, The Baroness 💫 (@CharlotteEmmaUK) April 24, 2023