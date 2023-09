Watch: వింతగా ప్రవర్తించిన తల్లి కొంగ.. ఎత్తైన గూడు నుంచి పిల్లను విసిరేసిన వైనం

September 7, 2023 / 06:56 PM IST

వాషింగ్టన్‌: తల్లీ బిడ్డల మధ్య మాతృత్వ బంధం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అన్ని జీవులు తమ పిల్లలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటాయి. అయితే ప్రకృతిలో కొన్నిసార్లు విచిత్రమైన సంఘటనలూ జరుగుతుంటాయి. జంతువులు, పక్షులు కొన్ని సందర్భాల్లో తమ పిల్లలను దారుణంగా చంపుతాయి. మానవులు కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. అంతుపట్టని ఈ సృష్టి రహస్యానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

ఒక గూడులో తల్లి కొంగతోపాటు ఐదు పిల్లలున్నాయి. అయితే ఒక పిల్ల పట్ల తల్లి కొంగ వింతగా ప్రవర్తించింది. పొడవైన మక్కుతో పిల్ల మెడ పట్టుకుని ఎత్తైన గూడు నుంచి కిందకు విసిరేసింది. టెర్రిఫైయింగ్ నేచర్ అన్న యూజర్‌ ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. తల్లి కొంగ బలహీన పిల్లను గూడు నుంచి విసిరేసిందని శీర్షికలో పేర్కొన్నారు. ఎత్తులో ఉన్న గూడు నుంచి కింద పడిన ఆ పిల్ల చనిపోయి ఉండవచ్చని భావించారు.

మరోవైపు ఈ షాకింగ్‌ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. బలమైన మిగతా పిల్లల సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టేందుకే బలహీన పిల్ల అడ్డు తొలగించేందుకు తల్లి కొంగ ఇలా చేసి ఉంటుందని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది ప్రకృతి నియమమని, ‘ది సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్’ అన్న చార్లెస్ డార్విన్ సిద్ధాంతానికి ఉదాహరణ అని కొందరు పేర్కొన్నారు.

కాగా, మహిళ అబార్షన్‌తో ఇది సమానమని ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవేళ మానవులు కూడా తమ బలహీన పిల్లలను ఇలా అడ్డు తొలగించుకుని ఉంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపంచ జనాభాలో 30 శాతం మాత్రమే ఉండేదని మరొకరు అభిప్రాయపడ్డారు. చాలా జంతువుల కన్నా మానవులు భిన్నమని ఒకరు పేర్కొన్నారు.

A mother stork throwing her weakest chick out of the nest 🫨 pic.twitter.com/WGhKzxH7DM

— Terrifying Nature (@TerrifyingNatur) August 18, 2023