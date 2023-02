Helicopter Crash | అలబామాలో కుప్పకూలిన సైనిక హెలికాప్టర్‌.. ఇద్దరు మృతి..!

February 16, 2023 / 01:21 PM IST

Helicopter Crash | అమెరికాలోని దక్షిణ రాష్ట్రమైన అలబామా (Alabama)లో మిలిటరీ బ్లాక్‌ హాక్‌ హెలికాప్టర్‌ (military Black Hawk helicopter ) కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. టెన్నెస్సీ నేషనల్‌ గార్డ్‌ (Tennessee National Guard)కు చెందిన ఈ హెలికాప్టర్‌ శిక్షణ సమయంలో‌.. హాంట్స్‌విల్లే నగరానికి సమీపంలోని హైవేపై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది.

ఈ విషయాన్ని టెన్నెస్సీ నేషనల్‌ గార్డ్‌ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ‘ప్రమాదంలో ఇద్దరు టెన్నెస్సీ నేషనల్‌ గార్స్డ్‌మెన్‌లను కోల్పోయినందుకు చాలా బాధగా ఉంది. వారి కుటుంబాలకు తోడుగా నిలుస్తాం’ అని టెన్సెస్సీ సైనిక దళాల అధిపతి బ్రిగేడియర్‌ జనరల్‌ వార్నర్‌ రాస్‌ తెలిపారు. కాగా, హెలికాప్టర్‌ కూలిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

UPDATE: Brand new terrifying footage has been just released and shows the exact moment when US Military helicopter falls out the sky near Huntsville, Alabama before crashing into busy highway. Officials are reporting no one has survived the deadly crash pic.twitter.com/YiHZE0Xww7

— @Sh..ab (@ShehabBawazeer2) February 16, 2023