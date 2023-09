You Guys Make Dreams Come True Says Naveen Polishetty On Miss Shetty Mr Polishetty

Miss Shetty Mr Polishetty | మీ వల్లే కల నిజమైంది.. మిస్ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టిపై నవీన్ పొలిశెట్టి

Miss Shetty Mr Polishetty | జాతిరత్నాలు ఫేం న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) కాంబోలో వచ్చిన మూవీ Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty). కాగా మూవీ సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు నవీన్ పొలిశెట్టి.

Miss Shetty Mr Polishetty | భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై తగ్గేదే అంటూ మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతున్న సినిమాల్లో ఒకటి Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty). జాతిరత్నాలు ఫేం న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) కాంబోలో వచ్చిన ఈ మూవీ సెప్టెంబ‌ర్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి.. సూపర్ హిట్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. సూపర్ ఫన్‌ రైడ్‌గా సినిమా సాగుతుందని ఇప్పటివరకు వచ్చిన రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. కాగా మూవీ సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు నవీన్ పొలిశెట్టి.

Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty సినిమాకు బ్లాక్ బస్టర్ టాక్‌ అందించిని తెలుగు ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు. మీరు కలలను నిజం చేసిన వేళ.. ఉద్వేగానికి లోనవుతున్నాను. నేను ప్రస్తుతం అమెరికా పర్యటనలో సరికొంత్త అనుభూతి పొందుతున్నా. ధన్యవాదాలు.. ఈ వీకెండ్‌లో మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సినిమా చూడండి. ప్రేమతో.. ఇది ఇప్పుడు మీ సినిమా.. అంటూ వీడియో సందేశాన్ని ట్వీట్ చేశాడు. నవీన్‌ పొలిశెట్టి హ్యాపీ మూడ్‌లో షేర్ చేసిన ఈ వీడియో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

మహేశ్ బాబు పీ డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్ చిరంజీవిని సైతం ఇంప్రెస్‌ చేసింది. చిరు తొలి ప్రేక్షకుడిగా సూపర్ రివ్యూ కూడా ఇవ్వడంతో సినిమాపై బజ్‌ మరింత పెరిగింది. నవీన్‌ పొలిశెట్టి అండ్ స్వీటీ స్టైల్‌లో సాగే ఫన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ను సినీ జనాలు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. డిఫరెంట్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ నుంచి వచ్చి సోలో లైఫ్‌ లీడ్ చేసే మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి, మిస్‌ పొలిశెట్టి మధ్య సాగిన ఫన్నీ ట్రాక్‌ ఆడియెన్స్ ఎంగేజ్‌ చేయడంలో కీ రోలో పోషించిందని అంటున్నారు ట్రేడ్ పండితులు.

Thank you Telugu audience 🔥❤️🙏 for this blockbuster word of mouth for #MissShettyMrPolishetty. You guys make dreams come true. Feeling emotional ❤️ Here is what I am feeling right now on this tour in America. Thank you 🙏 Go watch the film with your friends and families this… pic.twitter.com/cmgusVEQAO

— Naveen Polishetty (@NaveenPolishety) September 10, 2023

Musical Sensation @ThisisDSP left in awe after watching the #MissShettyMrPolishetty Special Celebrity Premiere ! 🥳❤️ 𝐁𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 🥳 Book your tickets now https://t.co/q2UFrKFBVj 🎟️ https://t.co/EVcuhYfhuN 🎟️ #BlockbusterMSMP… pic.twitter.com/I5V3YA3aoy — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 8, 2023

