Shaakuntalam | శాకుంతలం నుంచి ఏలేలో ఏలేలో లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌

స్టార్ హీరోయిన్‌ సమంత (Samantha) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం శాకుంతలం (Shaakuntalam). పీరియాడిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి గుణశేఖర్‌ (Guna Sekhar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కాగా ఇప్పటికే విడుదలైన రెండు పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఇప్పుడు ఏలేలో ఏలేలో అంటూ సాగే మూడో పాట లిరికల్ వీడియోను విడుదల చేశారు మేకర్స్.

ఏటిలోన హంస నావలో ప్రయాణం నేపథ్యంలో సాగుతున్న ఈ పాటను చైతన్య ప్రసాద్‌ రాశారు. మణిశర్మ కంపోజిషన్‌లో అనురాగ్ కులకర్ణి పాడాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన మల్లిక మల్లిక సాంగ్‌తోపాటు రుషివనంలోన సాంగ్స్ ను మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. శాకుంతలం చిత్రంలో మలయాళ నటుడు దేవ్‌ మోహన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

పాన్‌ ఇండియా స్టోరీతో తెరకెక్కుతన్న ఈ మూవీలో అనన్య నాగళ్ల, అదితీ మోహన్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని గుణ టీమ్‌ వర్క్స్‌, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఏలేలో ఏలేలో లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

