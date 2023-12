December 3, 2023 / 08:24 PM IST

Yash 19 | కేజీఎఫ్‌ ప్రాంచైజీతో గ్లోబల్‌ హీరోగా మారిపోయాడు కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్‌ (Yash). ప్రశాంత్‌ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ ప్రాంఛైజీ ప్రాజెక్ట్‌ (కేజీఎఫ్‌, కేజీఎఫ్ చాఫ్టర్ 2) రికార్డులను క్రియేట్‌ చేసింది. కాగా ఈ స్టార్ హీరో నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్‌ యశ్‌ 19 (Yash 19)కు సంబంధించిన ఏదో ఒక అప్‌డేట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూనే ఉంది. నేను రిలాక్స్ అవడం లేదు. నేను ఏదైనా చేస్తున్నానంటే మీరందరూ ఇచ్చిన ధైర్యం వల్లే.. కానీ ఒక్కటి మాత్రం చెప్పగలను.. సగం వండిన ఆహారాన్ని మాత్రం వడ్డించలేను.

దయచేసి కొంచెం ఓపిక పట్టండి.. మీరంతా గర్వపడేలా సినిమా ఉండబోతుందని ఓ ఈవెంట్‌లో ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చి.. మూవీ లవర్స్‌, అభిమానుల్లో జోష్ నింపాడు యశ్‌. తాజాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ డీపీతో కొత్త వార్త చెప్పాడు. లోడింగ్‌.. అంటూ డిజైన్ చేసి ఉన్న డీపీని పోస్ట్‌ చేశాడు యశ్‌. దీంతో యశ్‌ 19 అఫీషియల్‌ అప్‌డేట్ ఎప్పుడైనా రావొచ్చంటూ క్లారిటీకి వచ్చేస్తున్నారు అభిమానులు. యశ్‌ 19 డిసెంబర్‌ చివరలో షూటింగ్‌ షురూ కానుందని.. శ్రీలంకలో 45 రోజులపాటు సింగిల్ షెడ్యూల్‌ ప్లాన్ చేస్తున్నారని నెట్టింట ఇప్పటికే వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

యశ్‌ చాలా కాలం క్రితం మలేషియాలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో యశ్ 19పై మాట్లాడుతూ.. నేను ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ కోసం చాలా హార్ట్‌ వర్క్‌ చేస్తున్నా. ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో ఉంటుందని చెప్పను.. కానీ ఇది ఒక మంచి, అద్భుతమైన సినిమా మాత్రం కాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని త్వరలోనే ప్రకటిస్తా. ఓపిక పట్టండి. నన్ను నమ్మండి. మీ అంచనాలకు తగ్గకుండా అదిరిపోయే కిక్కించేలా సినిమా ఉంటుందని మాత్రం చెప్పగలను.. అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.

పాపులర్‌ కన్నడ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్‌ (KVN Production) యశ్‌తో 19వ ప్రాజెక్ట్‌ను చేయబోతున్నట్టు వార్తలు హల్ చల్ చేస్తుండగా.. దీనిపై రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది.

#RockingsStarYash speaks about regarding #Yash19 .

“I am not relaxing; if I am doing something, it’s all because of the courage you guys have given so far. One thing, I don’t want to serve half-baked food. Please have a little patience; a film that we all will be proud ” pic.twitter.com/YzT0leW5vW

