Bedurulanka 2012 | కార్తికేయ బెదురులంక 2012 ఎలా ఉందంటే..?

August 25, 2023 / 03:47 PM IST

Bedurulanka 2012 | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం కార్తికేయ (Kartikeya), డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన చిత్రం బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012). క్లాక్స్ డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ మూవీ నేడు థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. 2012 యుగాంతం కాన్సెప్ట్‌తో ఫన్ ఎలిమెంట్స్‌తో వినోదాత్మకంగా సాగుతుందని అంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌. ప్రీమియర్ షోల నుంచి వస్తున్న పాజిటివ్‌ రిపోర్ట్స్‌ మా టీంకు అదనపు బూస్ట్‌ అందించాయి. ఈ వీకెండ్‌లో క్రేజీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కు అంతా రెడీ. మా బేబి (సినిమా) ఇక మీది.. సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు కార్తికేయ.

నగరంలో ఆర్‌టీసీ ఎక్స్‌రోడ్స్‌లోని సంధ్య థియేటర్‌లో ప్రేక్షకులతో కలిసి సినిమా చూశారు కార్తికేయ, నేహాశెట్టి. ఈ వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. బెదురులంక 2012 ఫస్ట్‌ హాఫ్‌ బాగుందని, అద్భుతమైన కామెడీ ట్రాక్‌తో సెకండాఫ్ వినోదాత్మకంగా సాగుతుందని సినీ జనాలు చెబుతున్నాయి. మూడనమ్మకాలను క్యాష్‌ చేసుకొని ఎలా మోసం చేస్తారో సినిమాలో బాగా చూపించారని అంటున్నారు.

ఈ ప్రాజెక్ట్‌ నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌, ట్రైలర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీతోపాటు అంచనాలు పెంచడంలో సక్సెస్‌ అయ్యాయనే చెప్పాలి. విలేజ్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ నేపథ్యంలో సాగే ఈ మూవీలో అజయ్‌ ఘోష్‌, సత్య, రాజ్‌ కుమార్‌ కసిరెడ్డి, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, ఆటో రాంప్రసాద్‌, గోపరాజు రమణ, ఎల్బీ శ్రీరామ్‌, సురభి ప్రభావతి, కట్టయ్య, దివ్య నార్ని కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈ మూవీకి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌, సంగీతం బాగా ప్లస్ అయ్యిందని అంటున్నారు సినీ జనాలు. లౌక్య ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పనేని (బెన్నీ) ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

With the extra boost from great positive reports from premiers,

All set to give you all a crazy entertainment this weekend..

Our baby is yours now😀#Bedurulanka2012 Now in cinemas pic.twitter.com/QjOtCfiXlw

— Kartikeya (@ActorKartikeya) August 25, 2023