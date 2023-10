October 12, 2023 / 06:16 PM IST

Lal Salaam | ఏడు పదుల వయస్సులోనూ తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ.. తగ్గేదేలే అంటున్నాడు. ఈ ఏడాది జైలర్‌తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్న తలైవా ప్రస్తుతం కూతురు ఐశ్వర్య డైరెక్షన్‌లో లాల్‌ సలామ్‌ (Lal Salaam) చేస్తున్నాడు. లాల్‌సలామ్‌లో మోయినుద్దీన్ భాయ్‌ పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు రజినీకాంత్‌. సూపర్ స్టార్‌ తన పాత్రకు డబ్బింగ్ పూర్తి చేశాడని లైకా ప్రొడక్షన్స్ ఓ వీడియో కూడా షేర్ చేసింది.

ఆగస్టులో లాల్‌సలామ్‌ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్నట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్ అందించింది టీం. ఈ చిత్రంలో విష్ణు విశాల్ (VISHNU VISHAL) , విక్రాంత్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. లాల్‌సలామ్‌ తమిళనాడు థ్రియాట్రికల్‌ రైట్స్‌ను రెడ్ జియాంట్‌ మూవీస్‌ సొంతం చేసుకుంది. మరోసారి మా హోం బ్యానర్ రెడ్ జియాంట్‌ మూవీస్‌తో నా ప్రేమ కొనసాగుతుంది. సూపర్ ఇన్నింగ్స్‌ కోసం రెడీగా ఉండండి.. అని ట్వీట్ చేశాడు విష్ణు విశాల్‌.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన లాల్‌ సలామ్‌ టైటిల్ పోస్టర్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరణ్‌ నిర్మిస్తుండగా.. ఏఆర్ రెహమాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ‘3’ మూవీతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఐశ్వర్య.. ‘వాయ్‌ రాజా వాయ్‌’, ‘సినిమా వీరన్‌’ సినిమాలు తెరకెక్కించింది. సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై తండ్రీకూతుళ్ల కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

— VISHNU VISHAL – VV (@TheVishnuVishal) October 12, 2023