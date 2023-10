October 13, 2023 / 11:54 AM IST

Vishal 34 | ఇటీవలే మార్క్ ఆంటోనీ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు విశాల్ (Vishal)‌. పాన్ ఇండియా బ్యాక్ డ్రాప్‌ స్టోరీతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. మార్క్ ఆంటోనీ సక్సెస్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న విశాల్‌ ప్రస్తుతం మరో సినిమా విశాల్‌ 34 (Vishal 34)‌తో బిజీ అయిపోయాడు. ఈ మూవీ ఏప్రిల్‌లో పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్‌గా షురూ అయింది. విశాల్‌ 34 అనౌన్స్ మెంట్‌ పోస్టర్‌ను ఇప్పటికే లాంఛ్ చేశారు.. చుట్టూ గన్స్‌, కత్తులు కనిపిస్తుండగా.. మధ్యలో స్టెతస్కోప్‌ చూడొచ్చు.

విశాల్ ఇందులో డాక్టర్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు ఈ లుక్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. తాజాగా ఈ మూవీ క్రేజీ అప్‌డేట్ అందించి అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపుతున్నాడు. ప్రస్తుతం తమిళనాడులోని తూతుకూడిలో విశాల్‌ 34 ఇంటెన్స్‌ క్లైమాక్స్‌ను షూట్ చేస్తున్నారు. విశాల్‌ స్టంట్‌ మాస్టర్‌ కనల్ కన్నన్‌తో దిగిన స్టిల్‌ను మేకర్స్‌ షేర్ చేశారు. ఇప్పుడీ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మాస్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి హరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. భరణి, పూజ సినిమాల తర్వాత హరి డైరెక్షన్‌లో విశాల్‌ నటిస్తోన్న మూడో సినిమా కావడం విశేషం.

ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవానీ శంకర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. స్టోన్ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్‌-జీ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మరిన్ని వివరాలపై రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్‌.

