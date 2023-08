August 31, 2023 / 09:51 PM IST

Mark Antony | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో ఒకరు విశాల్‌ (Vishal). ఈ హీరో నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం మార్క్‌ ఆంటోనీ (Mark Antony). అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య, సెల్వ రాఘవన్‌, సునీల్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మార్క్‌ ఆంటోనీ సెప్టెంబర్ 15న విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. తాజాగా మార్క్ ఆంటోనీ ట్రైలర్ అప్‌డేట్‌ను రేపు అందించనున్నట్టు తెలియజేశాడు విశాల్‌.

మేము ట్రైలర్‌తో మళ్లీ వస్తున్నాము కాబట్టి మీరంతా టీజర్‌ని మరోసారి వీక్షించాలని టీమ్ కోరుకుంటోంది.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. విశాల్ ఉగ్రరూపంలో ఉన్న హాఫ్‌ లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మార్క్‌ ఆంటోనీ ఫస్ట్‌ లుక్స్‌తోపాటు టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్ బ్యాక్ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్ అందిస్తుండగా.. మినీ స్టూడియో బ్యానర్‌పై వినోద్‌ కుమార్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. మార్క్‌ ఆంటోనీలో పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవ‌ర్మ (Ritu Varma) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది.

మార్క్‌ ఆంటోనీ నా కెరీర్‌లో చాలా ముఖ్యమైన సినిమా. పీరియాడికల్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగుతుంది. ఓ నటుడిగా నాకు నెక్ట్స్‌ లెవల్‌ సినిమా ఇది. ఇందులో రెండు డిఫరెంట్‌ రోల్స్‌ చేశానంటూ ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్ ఇచ్చి అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపాడు విశాల్‌. విశాల్ మరోవైపు స్వీయ‌ దర్శకత్వంలో తుప్పరివాల‌న్ 2 చేస్తున్నాడు. ఈ డిటెక్టివ్ ఫిల్మ్‌ను హోంబ్యాన‌ర్ విశాల్ ఫిలిం ఫ్యాక్టరీపై విశాల్ స్వయంగా నిర్మిస్తుండటం విశేషం. అంతేకాకుండా విశాల్ 34కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు.

ట్రైలర్ అప్‌డేట్..

#MarkAntony Team wish you all to revisit the teaser once again BECAUSE WE ARE COMING AGAIN WITH THE TRAILER 💥#MarkAntonyFromSep15#MarkAntonyTrailer pic.twitter.com/kNwj0kmlwd

— Vishal (@VishalKOfficial) August 31, 2023