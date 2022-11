November 23, 2022 / 08:13 PM IST

టాలీవుడ్ యాక్టర్ నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) టైటిల్‌ రోల్‌ చేస్తున్న చిత్రం వీరసింహారెడ్డి (veerasimhareddy). గోపీచంద్ మ‌లినేని (Gopichandh Malineni) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు.

వీరసింహారెడ్డి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ జైబాలయ్యను నవంబర్ 25న ఉదయం 10:29 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్‌లో స్టైలిష్ గాగుల్స్‌ పెట్టుకున్న బాలకృష్ణ ట్రాక్టర్‌ను నడిపిస్తూ కనిపిస్తున్నాడు. రాజసం నీ ఇంటిపేరు అని పోస్టర్‌పై కనిపిస్తుంది.

ఈ చిత్రంలో వ‌ర‌ల‌క్ష్మి శ‌ర‌త్‌కుమార్ నెగెటివ్‌ రోల్‌లో కనిపించనున్నట్టు టాక్‌. అఖండకు అదిరిపోయే మ్యూజిక్‌ అందించిన ఎస్‌ థ‌మన్ మరోసారి ఈ చిత్రానికి అందిస్తున్నాడు. రాయ‌లసీమలో జ‌రిగిన‌ వాస్తవ సంఘ‌ట‌న‌ల నేప‌థ్యంలో ప‌వ‌ర్ ఫుల్ పక్కా మాస్ ఎంట‌ర్ టైన‌ర్‌గా తెరకెక్కుతుంది.

వీరసింహా రెడ్డి 2023 సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుండగా.. డేట్‌పై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ మూవీని మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తోంది. కన్నడ యాక్టర్‌ ధునియా విజ‌య్ విల‌న్‌గా న‌టిస్తుండగా.. కేజీఎఫ్ అవినాష్‌ మరో కీ రోల్‌ చేస్తున్నాడు.

రాజసం ఉట్టిపడేలా బాలకృష్ణ‌ లుక్‌..

A MASS ANTHEM for the GOD OF MASSES 🔥#VeeraSimhaReddy first single #JaiBalayya on November 25th at 10.29 AM ❤️‍🔥#NandamuriBalakrishna @megopichand @shrutihaasan @OfficialViji @varusarath5 @MusicThaman @MythriOfficial @SonyMusicSouth pic.twitter.com/om6C4jViSo

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 23, 2022