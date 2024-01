Vedhika | కాంచన 3 హీరోయిన్‌ తెలుగు సినిమా.. Fear లుక్‌ వైరల్

January 17, 2024 / 05:44 PM IST

Vedhika | విజయదశమి సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది మరాఠి ముద్దుగుమ్మ వేదిక (Vedhika). ఆ తర్వాత బాణం, రూలర్‌, శివలింగ, కాంచన 3 సినిమాలతో టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ తెలుగు సినిమాతో వార్తల్లో నిలిచింది. వేదిక నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఫియర్‌ (Fear). లక్కీ లక్ష్మణ్‌ నిర్మాత హరిత గోగినేని కథనందిస్తూ డైరెక్ట్‌ చేస్తోంది. ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేశారు.

చీకట్లో ముఖంపై చేతులు పెట్టుకొని భయంగా కనిపిస్తున్న లుక్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. దత్తాత్రేయ మీడియా బ్యానర్‌పై ఏఆర్‌ అభి నిర్మిస్తుండగా.. సుజాత రెడ్డి సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పలు ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి అనూప్ రూబెన్స్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నారు. ఆండ్రీవ్‌ బాబు సినిమాటోగ్రఫర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

Thrilled to announce my next film in Telugu #FEAR ❤️‍🔥@vedhika4u #ARABHI @anuprubens @iandrewdop @GogineniHaritha @DattatreyaMedia

Shoot commences tomorrow! pic.twitter.com/Qjo0DEd3ZR

— Vedhika (@Vedhika4u) January 17, 2024