April 17, 2024 / 01:23 PM IST

TukTuk Movie | టాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖ నిర్మాణ సంస్థ‌లు చిత్రవాహిని ప్రోడ‌క్ష‌న్స్, ఆర్‌వైజీ బ్యానర్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న తాజా చిత్రం టుక్ టుక్(Tuk Tuk). ఈ సినిమాకు సి.సుప్రీత్ కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. హర్ష రోషన్, కార్తికేయ దేవ్, స్టీవెన్ మధు, సాన్వీ మేఘన, నిహాల్ కోధాటి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ చిత్రం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. నేడు శ్రీ రామ న‌వ‌మి సంద‌ర్భంగా చిత్ర‌యూనిట్ మూవీ నుంచి టైటిల్ పోస్ట‌ర్‌ను ఆవిష్కరించారు.

ఈ పోస్ట‌ర్ చూస్తే.. విచిత్రమైన ఆటో ఈ పోస్టర్‌లో చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. చూడడానికి ఏదో ఫాంటసీ చిత్రాన్ని తలపించేలా పోస్టర్ క‌నిపిస్తుంది. పోస్టర్‌ను హీరో హీరోయిన్ లేకుండా ఆటో మాత్ర‌మే డిజైన్ చేయ‌డంతో దీని వెనుక ఉన్న కథాంశం ఏంటి అనేది కూడా ప్రేక్షకులు చర్చించుకుంటున్నారు. మ‌రోవైపు విలేజ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఈ సినిమా రానున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి మ‌రిన్ని వివ‌రాల‌ను త్వ‌ర‌లోనే వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ వెల్ల‌డించింది. ఇక ఈ సినిమాకు సంతు ఓంకార్ సంగీతం, హార్థిక్ శ్రీకుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు.

Team #TukTuk extends warm wishes for a Happy #SriRamaNavami ! ✨

Prepare to immerse yourself in a world of wonder as fantasy arrives in theaters soon! 🤩#LokkuSriVarun @ashwathshivkumar @mailrahul07 @NihalKodhaty1 @SaanveMegghana @saikumarkarthik @shakthiloc @IamEluruSreenu pic.twitter.com/Ykg8d0QQkF

