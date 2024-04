April 10, 2024 / 06:28 PM IST

Thalapathy 69 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ (Vijay) ప్రస్తుతం రెండు సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి దళపతి 68 (Thalapathy 68). వెంకట్‌ ప్రభు డైరెక్షన్‌లో The GOAT (GREATEST OF ALL TIME)తో వస్తోన్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉంది. మరోవైపు హెచ్ వినోథ్ (H Vinoth) దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ద‌ళ‌ప‌తి 69 (Thalapathy 69)వ సినిమాకు సంబంధించిన ఏదో ఒక వార్త ఇప్పటికే మూవీ ల‌వ‌ర్స్‌లో జోష్ నింపుతోంది.

పొలిటిక‌ల్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో ఉండబోతున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి గ్లోబ‌ర్ ప్రాజెక్ట్ తెర‌కెక్కించిన‌ టాలీవుడ్ టాప్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ హౌజ్ డీవీవీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్ తెర‌కెక్కించ‌నుంద‌ని వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ మూవీ నుంచి డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ తప్పుకుందని, డైరెక్టర్‌ హెచ్‌ వినోథ్‌ అండ్ టీం ఇతర ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌లతో చర్చలు కొనసాగిస్తోందని తెలుస్తోందని ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో మరో అప్‌డేట్ చక్కర్లు కొడుతోంది.

విజయ్‌ పొలిటికల్‌ ఎంట్రీకి ముందు రాబోతున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టును 7 Screen Studio, Sunpictures, AGS Production బ్యానర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కించనున్నాయని తెలుస్తోండగా.. దీనిపై మేకర్స్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. మరోవైపు ఇప్పటికే విడుదల చేసిన The GOAT టైటిల్‌ పోస్టర్‌తోపాటు సెకండ్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. The GOAT స్టిల్స్‌లో విజయ్‌ ఓ వైపు ఓల్డ్‌ మ్యాన్‌గా, మరోవైపు యంగ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు. డ్యుయల్‌ షేడ్స్‌లో ఉన్న ఇద్దరూ బుల్లెట్‌ రైడ్‌ చేస్తూ.. గన్ ఫైర్ చేస్తూ.. ఓ వైపు పిస్తోల్‌, మరోవైపు గన్‌ను పేలుస్తూ టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు విజ‌య్‌.

Breaking News 📰 : #Thalapathy69 – Seems DVV Entertainment is out of the Project !! Now the discussion is going on with other Production houses to produce the movie #ThalapathyVijay – #HVinoth

7 Screen Studio 🎙️ & Sunpictures & AGS Production #TheGreastestOfAllTime #GOAT pic.twitter.com/2i3xHaCAZc

— Movie Tamil (@MovieTamil4) April 10, 2024