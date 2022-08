August 21, 2022 / 10:31 AM IST

Ponniyin Selavan Telugu Presenter | ఇండియాస్ మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ మూవీస్‌లో ‘పొన్నియిన్ సెల్వ‌న్’ ఒక‌టి. లెజెండ‌రీ డైరెక్ట‌ర్ మ‌ణిర‌త్నం ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలే నెల‌కొన్నాయి. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్‌లు, పాట‌లు సినిమాపై విప‌రీత‌మైన అంచ‌నాల‌ను క్రియేట్ చేశాయి. పీరియాడిక్ యాక్ష‌న్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 30న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్రమంలో మేక‌ర్స్ ఇప్ప‌టి నుండే వ‌రుస‌గా అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. కాగా ఈ సినిమా తెలుగు హ‌క్కుల‌ను స్టార్ ప్రొడ్యూస‌ర్ ద‌క్కించుక‌న్నాడు.

‘పొన్నియిన్ సెల్వ‌న్’ తెలుగు థియేట్రిక‌ల్ హ‌క్కుల‌ను స్టార్ ప్రొడ్యూస‌ర్ దిల్‌రాజు ద‌క్కించుకున్నాడు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో దిల్‌రాజు విడుద‌ల చేస్తున్నాడు. చియాన్ విక్ర‌మ్‌, కార్తి, జయం రవి, ఐశ్వ‌ర్య‌రాయ్‌, త్రిష, బాబీ సింహా వంటి స్టార్లు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రం రెండు పార్టులుగా తెర‌కెక్క‌నుంది. మొద‌టి భాగం సెప్టెంబ‌ర్ 30న త‌మిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ సంస్థ‌తో కలిసి మ‌ద్రాస్ టాకీస్ బ్యాన‌ర్‌పై మ‌ణిర‌త్నం స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కించాడు.

#PS1 🗡️ to be proudly presented by Dil Raju Garu's @SVC_official in Telugu! Happy to have you aboard! 🗡✨#PonniyinSelvan 🗡️ #ManiRatnam @arrahman @madrastalkies_ @LycaProductions @Tipsofficial @PrimeVideoIN pic.twitter.com/y8vHKMFGiq

— Lyca Productions (@LycaProductions) August 20, 2022