Kalki 2898 AD | గ్లోబల్ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) అండ్ ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికే సలార్ సక్సెస్ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని తెలిసిందే. ఈ సక్సెస్లో జోష్ మీదున్న అభిమానుల కోసం మరో ఇంట్రెస్టింగ్ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ప్రభాస్ టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ ప్రాజెక్ట్ కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). సైన్స్ ఫిక్షన్ జోనర్లో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి మహానటి ఫేం నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 12న విడుదల చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.
ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్, గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తూ టాక్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీగా మారుతున్నాయి. ప్రభాస్ గుబురు స్టైలిష్ గడ్డం, గాగుల్స్తో కోరమీసం లుక్లో అదిరిపోయే అవతార్లో అదరగొట్టేస్తున్నాడు. ప్రభాస్ కల్కి గురించి తెలియని విశేషాల గురించి అడిగి తెలుసుకునేందుకు డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు.
ఐఐటీ బాంబే TECH FEST 23లో మా డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్తో చిట్ చాట్లో జాయిన్ అవ్వండి. డిసెంబర్ 29న మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు కాన్వొకేషన్ హాల్లో మీట్ జరుగనుంది.. అంటూ మేకర్స్ స్పెషల్ అప్డేట్ అందించారు. ఈ అప్డేట్తో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు ఫ్యాన్స్.
ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ను పాపులర్ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ సీఈవో టెడ్సారండోస్ హీరో ప్రభాస్ అండ్ టీంతో కలిఇ దిగిన సెల్ఫీని ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తూ.. ఈ విషయాన్ని అందరితో పంచుకున్నాడు. కల్కి 2898 ఏడీ హాలీవుడ్ సినిమాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో విజువల్స్ చెబుతున్నాయి.
కల్కి 2898 ఏడీలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్లు దీపికా పదుకొనే , దిశా పటానీ, అమితాబ్ బచ్చన్, లజెండరీ యాక్టర్ కమల్ హాసన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్ లాంఛ్ చేసిన కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ (యూనిఫార్మ్డ్ విలన్ ఆర్మీ) కాస్ట్యూమ్స్ మేకింగ్, అసెంబ్లింగ్ వీడియో క్యూరియాసిటీని అమాంతం పెంచేస్తుంది. ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతీ మూవీస్ బ్యానర్పై సీ అశ్వనీదత్ సుమారు 500 కోట్లకుపైగా బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తున్నాడు.
Uncover the future of tech with #Kalki2898AD!
Join the conversation with our Director @nagashwin7 at TECH FEST’23, IIT Bombay.
🗓️ 29th December – 2 PM
📍 Convocation Hall#Prabhas @SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @VyjayanthiFilms @Kalki2898AD@iitbombay… pic.twitter.com/2xmwkKTuMQ
— Kalki 2898 AD (@Kalki2898AD) December 28, 2023
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— Prabhas FC (@PrabhasRaju) December 28, 2023
#Kalki2898AD Streaming Rights Bagged By NETFLIX 💥🔥💥🤙#Prabhas pic.twitter.com/Ge2stBlLqu
— OTT STREAM UPDATES (@newottupdates) December 10, 2023
Netflix CEO #TedSarandos captures a selfie with Rebel Star #Prabhas along with the #Kalki2898AD team & Posted on his Instagram Account. 📷✨
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కల్కి 2898 ఏడీ గ్లింప్స్ వీడియో..
కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ స్టిల్స్..
San Diego Comic Con Thread : #projectk #SanDiegoComicCon pic.twitter.com/ppGsFBBNJc
— Sandeep (@sunnypvsk_krish) July 20, 2023
#ProjectK is coming to Hall H, but first they are taking the floor #SDCC pic.twitter.com/q8iKOq9GpF
— Parks And Cons (@ParksAndCons) July 20, 2023
Our Raiders are ready to conquer @Comic_Con today! 💥#ProjectK #WhatisProjectK #Prabhas @SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @nagashwin7 @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/t8TKs2GbVf
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#ProjectK at comic-con 😍🔥#WhatisProjectK #Prabhas pic.twitter.com/YvXZqXEWEx
— Prudhvi 🙂 (@troglodyte_7) July 20, 2023
కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ సిద్దమవుతున్నారిలా..
ప్రభాస్ కల్కి 2898 ఏడీ తాజా లుక్..
20 hours to go 💥
The Hero rises. From now, the Game changes 🔥
This is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK.
First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA).
To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/0EiA3RMlm5…@SrBachchan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/G4McU7oAuS
— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023