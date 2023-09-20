Tiger Nageswara Rao | టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు సెకండ్‌ సాంగ్‌ లుక్‌ వైరల్.. మరో మాస్‌ బీట్‌ రాబోతుందా..?

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్ యాక్టర్ రవితేజ (Ravi Teja) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా టైగర్ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). 1970స్ కాలంలో స్టూవర్ట్పురంలో పాపులర్ దొంగగా చలామణిలో ఉన్న టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు జీవిత కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది. వంశీ (Vamsee) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇటీవలే మేకర్స్ మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టి.. ఫస్ట్ సింగిల్ ఏక్ దమ్ ఏక్ దమ్ సాంగ్ను విడుదల చేశారు.
హీరోహీరోయిన్లపై వచ్చే ఏక్ దమ్ ఏక్ దమ్ ట్రాక్ మాస్ మహారాజా అభిమానులకు ఫుల్ విజువల్ ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నట్టు క్లారిటీ వచ్చేసింది. తాజాగా రెండో పాట ప్రోమో అప్డేట్ ఇస్తూ సాంగ్ లుక్ విడుదల చేశారు. రవితేజ చేతిలో బంగారపు గొలుసులు పట్టుకొని కనిపిస్తున్నాడు. ప్రోమోను ఇవాళ రాత్రి 7:02 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు. ఇది కూడా మరో మాస్ బీట్ కాబోతుందని తాజా లుక్తో హింట్ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్.
ఈ మూవీలో నుపుర్ సనన్ హీరోయిన్గా నటిస్తోండగా.. నుపుర్సనన్కు ఇది టాలీవుడ్ డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ కావడం విశేషం. నుపుర్ సనన్ టైగర్ నాగేశ్వ ర రావు ప్రియురాలు సారా పాత్రలో కనిపించనుంది. సారా లుక్ ఇప్పటికే నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. టైగర్ నాగేశ్వ ర రావు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్తోపాటు గ్లింప్స్లో గూస్ బంప్స్ తెప్పించే రవితేజ విజువల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ మూవీలో గాయత్రి భరద్వాజ్ మరో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తుండగా.. సీనియర్ నటి రేణూదేశాయ్ హేమలత లవణం పాత్రలో నటిస్తోంది.
ఈ చిత్రాన్ని అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై అభిషేక్ అగర్వాల్ నిర్మిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత, నటుడు అనుపమ్ ఖేర్, మురళీ శర్మ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అనుపమ్ ఖేర్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఐబీ) అధికారి రాఘవేంద్ర రాజ్పుత్గా, మురళీ శర్మ విశ్వనాథ శాస్త్రిగా నటిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కు టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. టైగర్ నాగేశ్వర రావు అక్టోబర్ 20న తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అక్టోబర్ 20న విడుదల కానుంది.
సెకండ్ సాంగ్ లుక్ ..
The MASSIEST SONG for INDIA’S BIGGEST THIEF ❤️🔥#TigerNageswaraRao 🥷 2nd Single Promo out today at 7.02 PM 🤩#Veedu #Bheedu #Ivanu #Ivan full song out tomorrow 🔥
A @gvprakash musical 🥁@RaviTeja_offl @DirVamsee @AbhishekOfficl @AAArtsOfficial @AnupamPKher @NupurSanon… pic.twitter.com/SPwT5lxkgj
— Abhishek Agarwal 🇮🇳 (@AbhishekOfficl) September 20, 2023
మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్ షురూ..
FEROCIOUS TIGER’S playful side for his LOVE ✨🥁#TigerNageswaraRao First Single announcement tomorrow at 11:07 AM 🥷⏳
WORLDWIDE HUNT in cinemas from October 20th 🐯🔥@RaviTeja_offl @DirVamsee @AbhishekOfficl @AnupamPKher #RenuDesai @gvprakash @MayankOfficl @ArchanaOfficl… pic.twitter.com/wremDRo2GS
— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 31, 2023
టైగర్ నాగేశ్వరరావు టీజర్..
సారా ఇంప్రెసివ్ లుక్..
#TigerNageswaraRao pic.twitter.com/irmTLvmJhJ
— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 28, 2023
అనుపమ్ ఖేర్ న్యూ లుక్..
You have been our lucky charm sir!
Thank you for being a special part in #TheKashmirFiles and #Karthikeya2 ❤#TigerNageswaraRao will be another special film in our collaboration. https://t.co/4o7qzQW944
— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 14, 2023
మురళీ శర్మ న్యూ లుక్..
Introducing the versatile #MuraliSharma as ‘Viswanath Sastry’ from #TigerNageswaraRao ❤️🔥
GET READY FOR TIGER’S INVASION ON AUGUST 17th 🐅@RaviTeja_offl @DirVamsee @AbhishekOfficl @AnupamPKher #RenuDesai @NupurSanon @gaya3bh @Jisshusengupta @gvprakash @madhie1 @artkolla… pic.twitter.com/jt62TSDGID
— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 15, 2023