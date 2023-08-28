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Tiger Nageswara Rao | టైగర్ నాగేశ్వరరావు ప్రియురాలి ఫస్ట్‌ లుక్‌ లాంఛ్ టైం ఫిక్స్‌

Tiger Nageswara Rao | రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి వంశీ (Vamsee) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

Tiger Nageswara Rao | టైగర్ నాగేశ్వరరావు ప్రియురాలి ఫస్ట్‌ లుక్‌ లాంఛ్ టైం ఫిక్స్‌

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్‌ మాస్ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). 1970స్‌ కాలంలో స్టూవర్ట్‌పురంలో పాపులర్‌ దొంగగా పేరు గాంచిన టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి వంశీ (Vamsee) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌తోపాటు గ్లింప్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు రవితేజ.

ఈ చిత్రంతో బాలీవుడ్ భామ కృతిసనన్ సోదరి నుపుర్‌ సనన్‌ టాలీవుడ్‌కి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. కాగా టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు లవర్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ను ఇవాళ సాయంత్రం 5.04 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రంలో గాయత్రి భరద్వాజ్‌ సెకండ్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. సీనియర్‌ నటి రేణూదేశాయ్‌ హేమలత లవణం పాత్రలో నటిస్తోంది. అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై అభిషేక్ అగర్వాల్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత, నటుడు అనుపమ్‌ ఖేర్‌, మురళీ శర్మ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

అనుపమ్‌ ఖేర్‌ (Anupam Kher) ఇందులో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఐబీ) అధికారి రాఘవేంద్ర రాజ్‌పుత్‌గా నటిస్తున్నాడు. మురళీ శర్మ విశ్వనాథ శాస్త్రిగా నటిస్తున్నాడు. తెలుగు, హిందీతోపాటు పలు భాషల్లో విడుదల చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.

 

అనుపమ్‌ ఖేర్‌ న్యూ లుక్‌..

మురళీ శర్మ న్యూ లుక్‌..

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