Salaar | గ్లోబల్ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తన్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో ఒకటి సలార్ (Salaar). కేజీఎఫ్ ఫేం ప్రశాంత్ నీల్ (Prashanth Neel) దర్శకత్వంలో యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో తెరకెక్కుతుంది. సలార్ రెండు పార్టులుగా తెరకెక్కుతుండగా.. Salaar Part-1 Ceasefireను డిసెంబర్ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల చేస్తున్నారు.
రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్ ప్లాన్తో రెడీగా ఉంది ప్రభాస్ టీం. సలార్ను కేరళలో మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ హోం బ్యానర్ పృథ్విరాజ్ ప్రొడక్షన్స్ హౌజ్ విడుదల చేయనుందని వార్త కూడా వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ ఓ ట్వీట్ కూడా చేశాడు. తాజాగా సలార్ను నైజాంలో ఎవరు విడుదల చేస్తున్నారనే దానిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు మేకర్స్.
టాలీవుడ్కు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అందించిన పాపులర్ తెలుగు ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సలార్ను నైజాంలో విడుదల చేస్తుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్తో భాగస్వామ్యం అవడం ఎక్జయిటింగ్గా ఉంది. సలార్ ట్రైలర్ డిసెంబర్ 1న రాత్రి 7:19 గంటలకు లాంఛ్ కానుందని ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
సలార్లో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ (Prithviraj Sukumaran) కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడని తెలిసిందే. సలార్ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టీజర్లో గూస్బంప్స్ తెప్పించే విజువల్స్ సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ పాత్రలో నటిస్తుండగా.. వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ లుక్ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.
సలార్లో శృతిహాసన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తోంది. సలార్ టీజర్ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతూ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. హోంబలే ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై విజయ్ కిరగందూర్ తెరకెక్కిస్తున్న సలార్ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
నైజాం ఏరియాలో..
Excited to partner with @MythriOfficial as we present #SalaarCeaseFire to the incredible audience of 𝐓𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 (𝐍𝐢𝐳𝐚𝐦).#Salaar Trailer on Dec 1st at 7:19 PM 🔥#Prabhas #PrashanthNeel @PrithviOfficial @shrutihaasan @hombalefilms @VKiragandur @IamJagguBhai… pic.twitter.com/heawTv1wC5
— Salaar (@SalaarTheSaga) November 16, 2023
కేరళలో ..
We are delighted to partner with @PrithvirajProd to present #SalaarCeaseFire in the vibrant state of 𝐊𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚!
Get ready for an unforgettable cinematic experience.#Salaar #Prabhas #PrashanthNeel @PrithviOfficial @shrutihaasan @hombalefilms @VKiragandur @IamJagguBhai… pic.twitter.com/7DKCNksaYO
— Hombale Group (@HombaleGroup) November 6, 2023
#PrithvirajProductions presents #SALAAR in Kerala.
World wide release on 22nd December 2023!#SalaarCeaseFire #Prabhas #PrashanthNeel @PrithviOfficial @shrutihaasan @hombalefilms #VijayKiragandur @PrithvirajProd @IamJagguBhai @sriyareddy @bhuvangowda84 @RaviBasrur… pic.twitter.com/DreRkHcaBX
— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) November 6, 2023
సలార్ టీజర్..