June 20, 2022 / 03:14 PM IST

The Warriorr Second Single | ఫ‌లితంతో సంబంధంలేకుండా వ‌రుస సినిమాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంట‌ర్టైన్ చేస్తుంటాడు రామ్ పోతినేని. చాలా కాలం త‌ర్వాత ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్‌తో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ విజ‌యాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. పూరి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం రామ్ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ చిత్రం త‌ర్వాత రామ్ క‌థ‌ల ఎంపిక కూడా పూర్తిగా మారిపోయింది. మాస్ ఆడియెన్స్‌కు ద‌గ్గ‌ర‌వ్వాల‌ని ధోర‌ణిలో యాక్ష‌న్ క‌థ‌ల‌ను ఎంపిక చేసుకుంటున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన మ‌రో మాస్ చిత్రం ‘ది వారియ‌ర్’. అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్ష‌న్ డ్రామాగా తెర‌కెక్క‌నున్న ఈ చిత్రాన్ని ‘పందెంకోడి’, ‘ఆవారా’ వంటి సినిమాల‌ను తెర‌కెక్కించిన ఎన్‌.లింగుస్వామి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు.

ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన ప్ర‌చార చిత్రాలు, టీజ‌ర్ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాల‌ను క్రియేట్ చేశాయి. ఇటీవ‌లే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న‌ ఈ చిత్రం జూలై 14న విడుద‌ల కాబోతుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం వ‌రుస అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తుంది. తాజాగా మేకర్స్ ఈ చిత్రంలోని రెండో సింగిల్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ‘విజిల్’ అంటూ సాగే మాస్ బీట్ సాంగ్‌ను జూన్ 22 సాయంత్రం 7.12 గంట‌ల‌కు రిలీజ్ చేస్తున్న‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రంలో ఆది పినిశెట్టి ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టించాడు. శ్రీనివాస్ చిట్టూరి నిర్మించిన ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు తమిళంలోనూ ఏక‌కాలంలో విడుద‌ల కానుంది.

Are You Ready for the MASS Treat🤙🤘

Bringing the 'Mass Dance Number of the Year'💥#Whistle is Ready to Blast Speakers from June 22 at 7:12 PM🔥

Ustaad @ramsayz @AadhiOfficial @dirlingusamy @ThisisDSP @IamKrithiShetty @SS_Screens @adityamusic @masterpieceoffl pic.twitter.com/iNJVkAYFmI

— The Warriorr (@TheWarriorrFilm) June 20, 2022