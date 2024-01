January 29, 2024 / 01:19 PM IST

The Indrani Mukerjea Story Buried Truth | ఇండియన్ ఆన్‌లైన్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) డాక్యూమెంట‌రీల‌కు ప్ర‌త్యేక ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుంచి వ‌చ్చిన ‘బ్యాడ్ బాయ్ బిలియనీయ‌ర్స్‌’, ‘హౌస్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్: ది బురారీ డెత్స్’ (House of Secrets- The Burari Deaths), ‘కర్రీ అండ్‌ సైనైడ్ (Curry & Cyanide), ‘ది హంట్ ఫర్ వీరప్పన్’ (The Hunt For Veerappan) లాంటి ఇండియ‌న్ క్రైమ్ డాక్యుమెంట‌రీలు రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోయాయి. ఇదిలావుంటే.. నెట్‌ఫ్లిక్స్ తాజాగా మ‌రో డాక్యుమెంట‌రీని అనౌన్స్ చేసింది. 2015లో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన షీనా బోరా హత్య కేసుపై డాక్యుమెంట‌రీ తీస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది.

‘ది ఇంద్రాణి ముఖర్జీ స్టోరీ బరీడ్ ట్రూత్’ (The Indrani Mukerjea Story Buried Truth) అనే పేరుతో ఈ డాక్యుమెంట‌రీ రానుండ‌గా దీనికి సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు రిలీజ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్‌లో ఇంద్రాణి ముఖర్జీ పాత్ర క‌నిపిస్తుండ‌గా.. మిస్టరీగా ఈ పోస్ట‌ర్ ఉంది.

A sensational scandal that rocked the entire nation, with one family’s darkest secrets at the center of it all.#TheIndraniMukerjeaStoryBuriedTruth, coming on 23 February only on Netflix! pic.twitter.com/PIFyDWowIP

— Netflix India (@NetflixIndia) January 29, 2024