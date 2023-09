September 22, 2023 / 11:07 AM IST

Chandramukhi-2 Movie | చంద్రముఖి సినిమాకున్న ఫాలోయింగ్‌ అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పటికీ ఈ సినిమా చూస్తుంటే వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. అలాంటి సినిమాకు సీక్వెల్‌ (Chandramukhi-2) తెరకెక్కుతుందంటే ఆడియెన్స్‌ ఏ రేంజ్‌లో అంచనాలు పెట్టుకుంటారో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. పైగా దెయ్యాలకు శరీరాన్ని అప్పుగా ఇచ్చే లారెన్స్‌.. ఇందులో హీరోగా చేస్తుండటంతో జనాల్లో కాస్త క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. ఇక తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఈ సినిమాను సెప్టెంబ‌ర్ 28న గ్రాండ్‌ లెవల్లో రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్‌లో పెద్ద ఎత్తున ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను ప్లాన్‌ చేశారు.

ఇప్పటికే చెన్నైలో చేసిన వేడుకకు ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. దాంతో తెలుగులోనూ అదే స్థాయిలో ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. దానికోసం ఫిలిం నగర్‌లోని జే.ఆర్‌.సీ కన్వెషన్‌ హాల్‌ను ఎంచుకున్నారు. సెప్టెంబర్ 24 తేదిన ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక జరుగనుంది. అయితే ఈ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక సెప్టెంబర్ 11 జరగాల్సి ఉంది. కానీ మూవీ సెప్టెంబర్ 28కి పోస్ట్ పోన్ కావడంతో ఈ వేడుకను ఆదివారం ఫిక్స్ చేశారు. ఇక ఇన్‌సైడ్‌ రిపోర్ట్స్‌ ప్రకారం ఈ వేడుకకు ఓ టాలీవుడ్‌ స్టార్ డైరెక్టర్‌ గెస్ట్‌గా రానున్నాడట. ఇక ఈ సినిమాను పాన్ ఇండియా లెవ‌ల్లో సెప్టెంబ‌ర్ 28న విడుదల చేయ‌నున్నారు.

The Grand Pre-Release Event of #Chandramukhi2🗝️ will be held on 24th Sep, 6 PM 🤩 at📍JRC Conventions, HYD

Book you free 🎟️ at: https://t.co/hMWxCMRnMN

Telugu release by @SriLakshmiMovie#PVasu @offl_Lawrence @KanganaTeam @mmkeeravaani @RDRajasekar #ThottaTharani… pic.twitter.com/wJrYk2ncSk

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 21, 2023