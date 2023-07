Tamanna bhatia | జోధ్‌పూర్‌కు తమన్నా.. ఎయిర్‌పోర్టులో కెమెరామెన్‌తో కావాలా డ్యాన్స్‌

July 13, 2023 / 04:29 PM IST

Tamanna bhatia | కొన్ని రోజులుగా నెట్టింట టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా (Tamanna bhatia) . ఇటీవలే నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్ట్ లస్ట్‌ స్టోరీస్‌ 2లో హాట్‌ సీన్లలో మెరిసి నెటిజన్లకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. ఈ భామ మరోవైపు రీసెంట్‌గా జైలర్‌ ఫస్ట్‌ సింగిల్ కావాలా (Kaavaalaa) సాంగ్‌లో ఇరగదీసే స్టెప్పులేసి ఔరా అనిపిస్తోంది. ఈ సాంగ్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతూ.. జైలర్‌పై అంచనాలు మరింత పెంచేస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ పాటకు చాలా మంది స్ఫూప్‌ వీడియోలు చేస్తుండగా.. సోషల్ మీడియాలో హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

తమన్నా ప్రస్తుతం జాన్ అబ్రహాంతో కలిసి నటిస్తోన్న వేద సినిమా షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉంది. ఈ మూవీ చిత్రీకరణలో భాగంగా జోధ్‌పూర్‌కు వెళ్లింది. అయితే తన జర్నీ టైంలో ఎయిర్‌పోర్టుకు వెళ్లగా.. అక్కడున్న కెమెరామెన్‌తో కలిసి కావాలా హుక్‌ స్టెప్పులేసి అదరహో అనిపించింది తమన్నా . ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది.

తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం జైలర్ (Jailer). నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌ (Nelson Dilipkumar) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ఆగస్టు 10న విడుదల కానుంది. తమన్నా మరోవైపు మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తోన్న భోళాశంకర్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

కెమెరామెన్‌తో తమన్నా డ్యాన్స్‌..

Tammy spotted at Mumbai airport as she headed to Jaipur for a project and she dances with a pap at airport for Trending #Kaavaalaa song 😍🔥#Tamannaah #TamannaahBhatia pic.twitter.com/gPetRpg3jb

— Miss B fan(Tammu fan😘❣️) (@MissB_Fan) July 11, 2023