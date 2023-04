April 1, 2023 / 02:55 PM IST

Mosagallaku Mosagadu Movie Re-Release | ఈ మధ్య రీ-రిలీజ్‌ల సందడి మరీ ఎక్కువైపోయింది. హీరోల బర్త్‌డేల లేదంటే ఫలానా హీరో నటించిన సినిమాలు పది, ఇరవై వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రీ-రిలీజ్‌లను ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. పోకిరితో స్టార్ట్‌ అయిన ఈ ట్రెండ్‌ ఆరెంజ్‌ వరకు వచ్చింది. అటకెక్కిన సినిమాలు సైతం రీ-రిలీజ్‌ అవుతున్నాయి. రెబల్, ఆరెంజ్‌ వంటి డిజాస్టర్‌ సినిమాలు కూడా రీ-రిలీజ్‌ల రూపంలో ఘన విజయాలు సాధించాయి. కాగా ఇప్పుడు సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ నటించిన ‘మోసగాళ్లకు మోసగాడు’ సినిమా రీ-రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది.

సూపర్‌ స్టార్‌ కృష్ణ బర్త్‌డే సందర్భంగా మే 31న ఈ సినిమా 4కే ప్రింట్‌తో రీ-రిలీజ్‌ కానుంది. ఇప్పటివరకు చిరు.. ఆ తర్వాతి తరం హీరోల సినిమాలు మాత్రమే రిలీజ్‌ అయ్యాయి. కాగా తొలిసారి ఒక సీనియర్‌ హీరో, అది కూడా ఐదు దశాబ్ధాల క్రితం వచ్చిన సినిమాను రిలీజ్‌ చేయనుండటం గమనార్హం. కే.ఎస్‌.ఆర్‌ దాస్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ద గుడ్‌, ద బ్యాడ్‌ అండ్‌ అగ్లీ’ అనే హాలీవుడ్‌ మూవీను బేస్‌ చేసుకుని రూపొందింది. 1971 ఆగస్టు 27లో తొలి ఇండియన్‌ కౌబాయ్‌ చిత్రంగా రిలీజైన ఈ మూవీ ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్‌గా నిలిచిపోయింది. బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఈ సినిమా 50లక్షల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఎన్టీఆర్‌, ఏఎన్నార్‌ తర్వాత 50లక్షల గ్రాస్‌ సాధించి మూడో హీరోగా కృష్ణ నిలిచాడు. ఈ చిత్రం తమిళంలో ‘మొసక్కరనుక్కు మొసక్కరన్‌’, హిందీలో ‘గన్‌ఫైటర్‌ జానీ’ పేరుతో రిలీజైంది.

ఇప్పుడు మనం పాన్‌ ఇండియా, పాన్‌ వరల్డ్‌ సినిమాలంటూ గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాం.. కానీ సూపర్‌ స్టార్‌ కృష్ణ 50ఏళ్ళ క్రితమే మోసగాళ్లకు మోసగాడుతో పాన్‌ వరల్డ్‌ సినిమా తీసి టాలీవుడ్‌ సినిమాను హాలీవుడ్‌ స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు. ఈ చిత్రం తమిళంలో ‘మొసక్కరనుక్కు మొసక్కరన్‌’, హిందీలో ‘గన్‌ఫైటర్‌ జానీ’ పేరుతో రిలీజైంది. ఇక్కడ ఈ సినిమాకు అనూహ్య స్పందన రావడంతో, కృష్ణ ఈ సినిమా నిడివిని తగ్గించి ‘ది ట్రెజర్‌ హంట్‌’ పేరుతో ఇంగ్లీష్‌ వెర్షన్‌లో రిలీజ్‌ చేశాడు. అక్కడ కూడా ఈ చిత్రం అనూహ్య విజయం సాధించింది. ఇలా తెలుగు నుండి ఇంగ్లీష్‌కు డబ్‌ అయిన ఫస్ట్‌ ఇండియన్‌ మూవీగా రికార్డు సృష్టించింది.

Let's Relive Legendary #SuperStarKrishna garu’s birthday with the Magnum Opus on the Big screens🌍

Experience the 4K Restored Version of

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚'𝐬 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐄𝐯𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐰 𝐁𝐨𝐲 𝐅𝐢𝐥𝐦 #MosagallakuMosagadu 🐎in Theatres WW on May 31st🔥

#MosagallakuMosagadu4K pic.twitter.com/AvQ2BQlC2g

