Regina | పిస్తోల్‌, కూరగాయలతో సునయన.. రెజినా ఇంట్రెస్టింగ్‌ లుక్‌

May 30, 2023 / 04:03 PM IST

Regina | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని భామ సునయన (Sunainaa). లాఠీ తర్వాత సునయన టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం రెజినా (Regina). ఈ మూవీ టీజర్‌ (Regina teaser)ను మే 30న గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్. తాజాగా టీజర్‌కు ముందు మరో లుక్‌ విడుదల చేశారు. చీరకట్టులో ఉన్న సునయన స్టైలిష్‌ గాగుల్స్‌ పెట్టుకొని.. ఓ చేతిలో పిస్తోల్‌, మరో చేతిలో కూరగాయల ట్రేను పట్టుకుని కనిపిస్తున్న స్టిల్‌ సరికొత్తగా ఉంది.

సునయన అనుమానాస్పదమైన క్రైం స్పాట్‌లో ఉన్నట్టుగా తాజా స్టిల్‌తో అర్థమవుతోంది. టీజర్‌ లాంఛింగ్ ఈవెంట్‌ను ఇవాళ సాయంత్రం 6 గంటలకు కోయంబత్తూరులోని ప్రొజొన్‌ మాల్‌లో నిర్వహించనున్నారు. టీజర్‌ను కోలీవుడ్ హీరో ఆర్య లాంఛ్ చేయనున్నాడు. డెబ్యూ డైరెక్టర్ డొమిన్‌ డిసిల్వ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనంత్‌ నాగ్‌, నివాస్‌ అదితన్‌, ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఫీ మేల్ సెంట్రిక్‌ సబ్జెక్ట్‌తో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని యెల్లో బేర్‌ ప్రొడక్షన్‌పై సతీశ్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సతీశ్‌ నాయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రెజినా తమిళంతోపాటు తెలుగు, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

రెజినా ఇంట్రెస్టింగ్‌ లుక్‌..

Witness the slice of a new-age thriller this evening as @TheSunainaa‘s #Regina teaser gets launched at 6.30 pm in Prozone mall , Coimbatore #ReginaTeaser @SathishNair20 @TeamRashmiVirag@sidsriram @Shankar_Live@TheSunainaa @domin_dsilva@RakenduMouliV @yellowbearprod… pic.twitter.com/nvv95RLf3O

— Ramesh Bala (@rameshlaus) May 30, 2023