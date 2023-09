Thalapathy 68 | వెంకట్‌ ప్రభుతో సెల్ఫీ.. Thalapathy 68లో స్నేహ వార్తలపై క్లారిటీ..!

September 10, 2023 / 04:45 PM IST

Thalapathy 68 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ (Vijay) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న చిత్రం దళపతి 68 (Thalapathy 68). వెంకట్‌ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతుంది. దళపతి 68లో విజయ్‌ డ్యుయల్ రోల్‌లో నటించనుండగా.. అలనాటి అందాల హీరోయిన్ జ్యోతిక (Jyothika), గ్యాంగ్ లీడర్ ఫేం ప్రియాంకా అరుళ్‌ మోహన్‌ మెయిన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా.. మేకర్స్ నుంచి అధికారక రావడమే తరువాయి అని ఇప్పటివరకున్న టాక్ కాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో సీనియర్ నటి స్నేహ (Sneha) కీలక పాత్రలో మెరువబోతుందని మరో ఆసక్తికర వార్త ఫిలింనగర సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది.వెంకట్ ప్రభు టీంతో దిగిన సెల్ఫీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీలో హల్‌ చల్ చేయడంతో.. స్నేహ దళపతి 68లో భాగమవుతుందని న్యూస్‌ తెరపైకి వచ్చింది. అయితే స్నేహ తన అప్‌కమింగ్ ప్రాజెక్ట్‌ Shot Boot Three ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా మాత్రమే ఇలా వెంకట్‌ ప్రభుతో కలిసి సందడి చేసిందట. అంతేకానీ దళపతి 68లో నటిస్తుందనే వార్తలపై మాత్రం ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు.

ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suryah) విలన్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.లుక్‌ టెస్ట్‌లో భాగంగా దళపతి విజయ్‌ టీం ఇటీవలే లాస్‌ ఏంజెల్స్‌కు వెళ్లిందని తెలిసిందే. పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో రానున్న ఈ చిత్రంలో ఇక బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్‌ఖాన్‌ (Aamir khan) కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడన్న వార్తలు హల్ చల్ చేస్తుండగా.. మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

విజయ్‌ ప్రస్తుతం లియో సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. లియో అక్టోబర్‌ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. పాన్ ఇండియా స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న దళపతి 68 మూవీని ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

@vp_offl insta story 👀🔥 so, now we can confirm that #Sneha is acting in #Thalapathy68 🥰♥️💕. pic.twitter.com/3mXwNyUSPL

లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లో విజయ్..

ఎయిర్‌పోర్టులో విజయ్‌..

Thalapathy Tharisanam 💙#ThalapathyVijay & the #Thalapathy68 team, accompanied by @vp_offl & @archanakalpathi, arrived at Los Angeles International Airport ✈️ (LAX) at 12:30 AM today. They traveled from Chennai to Los Angeles via Singapore & Tokyo on Singapore Airlines Flight. pic.twitter.com/HgzLX5FHGW

