April 19, 2024 / 11:55 AM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్‌ సూపర్ హిట్ ప్రాంఛైజీల జాబితాలో డీజే టిల్లు తొలి స్థానంలో నిలుస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) హీరోగా డీజే టిల్లుకు సీక్వెల్‌గా నటించిన చిత్రం టిల్లు 2 (Tillu Square). నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) దర్శకత్వం వహించాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో మార్చి 29న విడుద‌లైన టిల్లు 2 వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద తొలి రోజు నుంచి మంచి వ‌సూళ్లు రాబడుతూ.. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.

స్టార్ భాయ్‌ టిల్లు అన్‌స్టాపబుల్ జర్నీతో రూ.125 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టి టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు. థియేటర్లలో తన హవా ఏంటో చూపిస్తున్న టిల్లన్న ఇక డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయ్యాడు. పాపులర్ స్ట్రీమింగ్‌ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఏప్రిల్‌ 26న ప్రీమియర్ కానుంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులో ఉండనుంది. డబ్బింగ్ వెర్షన్‌తో అన్ని భాషల ప్రేక్షకులకు టిల్లు ఫన్‌ రైడ్‌ అందించేందుకు నిర్మాతలు సిద్దమవడంతో.. ఇక టిల్లు రేంజ్‌ ఇండియావైడ్‌గా పెరిగిపోనున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతోంది.

మరి ఓటీటీలో టిల్లన్న ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కు ఎంతమంది ఫిదా అవుతారనే చూడాలి. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందించాడు. ఈ చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్‌, ప్రణీత్ రెడ్డి ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. క్లైమాక్స్‌ షాకింగ్‌గా ఉండటమే కాదు.. ప్రేక్షకులంతా స్టన్‌ అవడం గ్యారంటీ అని సిద్దు జొన్నలగడ్డ ముందుగా చెప్పిన‌ట్టుగానే ఆ మ్యాజిక్‌ను రిపీట్ చేస్తూ.. మరోసారి టిల్లు 3తో వినోదాన్ని అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు ఓపెన్‌ ఎండింగ్‌ ఇచ్చి.. మూవీ లవర్స్‌లో మరింత జోష్‌ నింపుతున్నాడు.

టిల్లన్న ఓటీటీ ఎంట్రీ అప్‌డేట్‌..

టిల్లు 2కు రికార్డు కలెక్షన్లు..

