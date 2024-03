March 22, 2024 / 03:29 PM IST

Shrutii Marrathe | ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ త‌రువాత టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేస్తున్న తాజా చిత్రం ‘దేవర’(Devara). కొరటాల శివ (Koratala Shiva) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాలో శ్రీదేవి గార‌ల‌ప‌ట్టి జాన్వీకపూర్ (Janvi kapoor) హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. పోర్ట్ మాఫియా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి అదిరిపోయే గ్లింప్స్‌ను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా దేవర పార్టు 1 ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం ఏప్రిల్‌ 5న విడుదల కావడం లేదన్న విషయం తెలిసిందే. సైఫ్ అలీఖాన్‌కు గాయం కావ‌డంతో ఈ మూవీ షూటింగ్‌ను కొద్దిరోజులు నిలిపివేశారు. దీంతో ఈ మూవీని ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 10న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో జాన్వీకపూర్ కాకుండా మ‌రో కొత్త క‌థ‌నాయిక న‌టిస్తున్న‌ట్లు వార్త‌లు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ చిత్రంతో మరాఠీ హీరోయిన్‌ శ్రుతి మరాటే (Shrutii Marrathe) టాలీవుడ్‌కు పరిచయం కాబోతున్నట్లు వార్తలు వ‌చ్చాయి.

అయితే ఈ వార్త‌ల‌పై శ్రుతి మరాటే తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఓ మరాఠీ సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా ఇంట‌ర్వ్యూ ఇచ్చిన శ్రుతిని యాంక‌ర్ అడుగుతూ.. మీరు తెలుగు సినిమా చేస్తున్న‌ట్లు తెలిసింది. దాని గురించి మాతో పంచుకోగలరా.. లేదా సీక్రెట్‌గా ఉంచుతారా అని అడిగింది. దీనికి శ్రుతి స‌మాధానమిస్తూ.. ఇప్ప‌టికే సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిసిపోయింది. నేను దేవ‌ర సినిమాలో న‌టిస్తున్నానని. ఈ చిత్రంలో నేను దేవ‌ర భార్యగా న‌టించ‌బోతున్నా.. దీని కోసం చాలా ఆతృతగా ఎదురుచుస్తున్నా. ఈ చిత్రం అక్టోబ‌ర్ 10న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతుందంటూ వెల్ల‌డించింది.

Interviewer : You are working for a telugu movie, can u share somethjng or it’s confidential ?

Shruthi: It has been already disclosed on social media that i am working with jr ntr, the movie is set to release on 10th Oct ,I am playing his wife.

And I am looking forward to it. ☺️ https://t.co/x8YCEQdO1k

