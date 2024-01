Shivaji Fun Interview With Nagarjuna For Naa Saami Ranga

Naa Saami Ranga | నా సామి రంగ హీరో నాగార్జునతో ఫన్‌ ఇంటర్వ్యూ.. ట్రెండింగ్‌లో శివాజీ స్టిల్‌

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga).జనవరి 14న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో నాగార్జున అండ్ టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా మారిపోయింది.

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). విజయ్ బిన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో అమిగోస్ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. అల్లరి నరేశ్, రాజ్ తరుణ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జనవరి 14న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో నాగార్జున అండ్ టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా మారిపోయింది. ఇందులో భాగంగా నాగ్ అండ్ టీంతో యాక్టర్ శివాజీ (Shivaji) ప్రత్యేకంగా చిట్‌ చాట్‌ ప్రోగ్రాం చేశాడు.

నాగార్జున సార్‌తో ఇప్పుడే ఫన్నీ ఇంటర్వ్యూ పూర్తయింది.. అంటూ నాగ్‌తో దిగిన ఫొటోను షేర్ చేశాడు శివాజీ. ఇప్పుడీ స్టిల్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ ఇంటర్వ్యూ సంక్రాంతి స్పెషల్ అని తెలుస్తోండగా.. ఏ టైంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందనేది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఆషికా రంగనాథ్‌ ఈ మూవీలో అచ్చ తెలుగు అమ్మాయి వరలక్ష్మిగా అలరించనుంది. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్స్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా.. శ్రీనివాసా చిట్టూరి తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ఇటీవలే లాంఛ్ చేసిన నా సామి రంగ ట్రైలర్‌లో.. కిష్టయ్యను కొట్టే మగాడెవడైనా ఉన్నాడా..? అసలు అంటూ నాగార్జున పోషిస్తున్న రోల్‌ను పరిచయం చేస్తూ.. అల్లరి నరేశ్ వాయిస్‌ ఓవర్‌తో సాగే డైలాగ్స్‌ మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. నాగ్‌ చాలా కాలం పక్కా విలేజ్‌ గెటప్‌లో మాస్‌ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌ విజయ్‌ బిన్ని. కిష్టయ్యనే వెయ్యాలంటే సావుకు ఎదురెళ్లాలి.. అంటూ నాగ్ క్యారెక్టర్‌ను ఎలివేట్‌ చేసే డైలాగ్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

ఇప్పటికే మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన నా సామి రంగ టైటిల్‌‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌, టైటిల్ గ్లింప్స్‌ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో అల్లరి నరేశ్ అంజిగాడు పాత్రలో నటిస్తుండగా.. అంజిగాడు గ్లింప్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అంజిగాడు వచ్చేహెడు సూసారా… సూసెయ్యండి… సూసెయ్యండి.. లేదంటే మాటోచ్చేత్తాది…అంటూ సాగే సంభాషణలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మరోవైపు అంజిగాడి ప్రాణం మంగ పాత్రలో మిర్నా మీనన్‌ నటిస్తోంది. పవన్‌ కుమార్ సమర్పణలో వస్తోన్న ఈ మూవీకి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ అందిస్తున్నాడు.

