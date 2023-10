October 29, 2023 / 04:38 PM IST

Ma Oori Polimera 2 | సత్యం రాజేశ్‌ (Satyam Rajesh), కామాక్షి భాస్కర్ల, బాలాదిత్య లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం మా ఊరి పొలిమేర 2 (Ma Oori Polimera 2). డాక్టర్ అనిల్‌ విశ్వనాథ్‌ డైరెక్షన్‌లో హార్రర్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన పొలిమేర పార్టు 1కు కొనసాగింపుగా వస్తోంది. ఈ సినిమా పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్‌లో నవంబర్ 3న గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్స్‌తో బిజీగా ఉంది సత్యం రాజేశ్‌ టీం.

తాజాగా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. హైదరాబాద్‌లోని దసపల్లా హోటల్‌లో రేపు సాయంత్రం 06:30 గంటలకు ఈవెంట్‌ను నిర్వహించనున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. రిలీజ్ చేసిన నయా లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మా ఊరి పొలిమేర 2లో గెటప్‌ శీను, రాకేందు మౌళి, సాహిత్య దాసరి, రవివర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కాగా రీసెంట్‌గా విడుదల చేసిన లాంఛ్ ట్రైలర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన రావడంతో.. సినిమాపై హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్‌లో ఇండియాలోనే ఎక్కువగా వీక్షించిన రెండో ట్రైలర్‌గా మా ఊరి పొలిమేర 2 అరుదైన రికార్డు సొంతం చేసుకుంది. పల్లెటూరి నేపథ్యంలో చేతబడి (బ్లాక్ మ్యాజిక్‌) చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో సినిమా డబుల్ థ్రిల్‌ అందించబోతున్నట్టు టీజర్‌, ట్రైలర్‌ క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నాయి. సమాజంలో జరిగే కొన్ని వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత బన్నీ వాస్ సౌజన్యంతో శ్రీకృష్ణ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై గౌరీ కృష్ణ నిర్మిస్తున్నారు. సీక్వెల్‌ పార్టును పాడేరు, కేరళ, ఉత్తరాఖండ్‌లో షూటింగ్ చేశారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

The Intrigue metre will rise to a new high!

Join the #Polimera2 Grand Pre-Release Event, TOMORROW from 6:30 PM 💥

📍Daspalla Hotel, HYD.

Book Event Passes Here: 🎟️ https://t.co/ZtynQs0ww0#Polimera2OnNov3rd 🔥@connect2vamsi @Satyamrajesh2 @DrAnilViswanath… pic.twitter.com/en2udlE0mH

— Shreyas Media (@shreyasgroup) October 29, 2023