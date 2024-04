Sasivadane | ఈద్‌-ఉల్‌-ఫితర్‌ లాంటి వేడుక మన శశివదనే.. రక్షిత్‌ టీం రంజాన్ విషెస్‌

April 11, 2024 / 04:07 PM IST

Sasivadane | ‘పలాస 1978’ సినిమాతో సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు యువ హీరో రక్షిత్‌ (Rakshit Atluri). ఈ యంగ్‌ హీరో ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌ లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ శశివదనే (Sasivadane). సాయి మోహన్‌ ఉబ్బన దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కోమలీ ప్రసాద్‌ (Komalee Prasad) ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఏప్రిల్‌ 19న విడుదల కానుంది.

తాజాగా రక్షిత్ టీం రంజాన్‌ పర్వదినం సందర్భంగా ఈద్‌ ముబారక్‌ చెబుతూ కొత్త లుక్‌ విడుదల చేసింది. కఠిన ఉపవాస దీక్షల అనంతరం జరుపుకునే ఈద్‌ ఉల్‌ ఫితర్‌ లాంటి వేడుక మన శశివదనే. మరో 8 రోజుల్లో మీ ముందుకు రాబోతుంది. ఎమోషనల్ రైడ్‌ను ఫీల్ అయ్యేందుకు రెడీగా ఉండండి.. అంటూ రిలీజ్ చేసిన లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇప్పటికే వచ్చిన అప్‌డేట్ ప్రకారం ఏపీలోని కోనసీమ, అమలాపురం లాంటి అందమైన ప్రదేశాల్లో 50 రోజులపాటు ఈ సినిమాను చిత్రీకరించారు. షూటింగ్‌ పూర్తయిన సందర్భంగా అద్భుతమైన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ తోపాటు మరిచిపోలేని జ్ఞాపకాలను అందించిన కోనసీమకు మేకర్స్‌ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

ఇక పచ్చని చెట్లు, పంటపొలాలను కెమెరాలో బంధించి.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకునే సంగీతాన్ని ఆ విజువల్స్‌కు జోడించి కోనసీమ అందాలతో కట్‌ చేసిన ఓ వీడియోను రక్షిత్‌ ట్వీట్‌ చేశాడని తెలిసిందే. కోనసీమకు ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ షూటింగ్‌ చాలా బాగా జరిగింది..అంటూ షేర్ చేసిన వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. ఈ మూవీలో ప్రవీణ్‌ యెండమూరి, తమిళ నటుడు శ్రీమాన్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ దీపక్‌ ప్రిన్స్‌, జబర్దస్త్‌ బాబీ కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. గౌరీ నాయుడు సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఎస్వీఎస్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌, ఏజీ ఫిలిం కంపెనీతో కలిసి అహితేజ బెల్లంకొండ నిర్మిస్తున్నారు.

