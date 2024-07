July 4, 2024 / 02:54 PM IST

Bhairavana Kone Paata | క‌న్న‌డ ద‌ర్శ‌కుడు హేమంత్ రావు గురించి ప్ర‌త్యేక ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. గతేడాది సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-ఏ (Sapta Sagaralu Dhaati), సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-బీ (Side-B) అంటూ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి మంచి విజ‌యాల‌ను అందుకున్నాడు. అయితే హేమంత్ డైరెక్ష‌న్ గురించి చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. ఒక‌సారి ల‌వ్ స్టోరీ తీస్తున్నాడు అనేలోపు మ‌రోసారి థ్రిల్ల‌ర్‌తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తాడు. ఇక ఆయ‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన గోధి బన్న సాధారణ మైకట్టు(Godhi Banna sadharana Maikattu), కవలుదారి Kavaludhari (తెలుగులో కపటధారి), భీమ సేన నల మహారాజు (Bheema Sena Nala Maharaju) వంటి చిత్రాలు క‌న్న‌డ‌లో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్లు అందుకున్నాయి. అయితే సప్త సాగరాలు దాటి త‌ర్వాత హేమంత్ ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్ ప్ర‌కటించ‌లేదు. అయితే తాను ఎప్పుడు కొత్త మూవీ అనౌన్స్ చేస్తాడా అని ప్రేక్ష‌కులంద‌రూ ఎదురుచూస్తుండ‌గా.. సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు.

త‌న నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇదే అంటూ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా అనౌన్స్ చేశాడు. హేమంత్ డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం భైరవనకొనే పాటా (BhairavanaKonePaaTa). కన్నడ చక్రవర్తి, స్టార్ న‌టుడు శివరాజ్ కుమార్ ఈ సినిమాలో క‌థానాయ‌కుడిగా న‌టించ‌బోతున్నాడు. ఈ సినిమాను వైశాక్ జే ఫిలి బ్యాన‌ర్‌పై వైశాక్ జే గౌడ నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా మూవీ నుంచి టైటిల్ పోస్ట‌ర్‌ను ద‌ర్శ‌కుడు విడుద‌ల చేశాడు. అన్నిటి కంటే పెద్ద పాఠం ఏంటంటే మనం ఇక ముందు నేర్చుకో బోయేది అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చాడు. ఈ మూవీ త్వ‌ర‌లోనే షూటింగ్ ప్రారంభించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు.

The Most Important Lesson Is The One Yet To Be Taught. #BhairavanaKonePaaTa #BKP #VaishakJFilms #Shivarajkumar pic.twitter.com/4aGRj2M1Bp

— Hemanth M Rao (@hemanthrao11) July 4, 2024