టాలీవుడ్ హీరో సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) త్వరలోనే విరూపాక్ష (Virupaksha) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. SDT15వ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ దండు (Karthik Dandu) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్ అప్‌డేట్ అందించారు. విరూపాక్ష ట్రైలర్‌ను రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. థ్రిల్‌-మిస్టరీ వరల్డ్‌లోకి నడిచేందుకు రెడీగా ఉండండి అంటూ ట్రైలర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. తాజా లుక్‌ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచేస్తుంది.ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంయుక్తా మీన‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ మూవీకి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర-సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యాన‌ర్లపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. విరూపాక్షలో బ్రహ్మాజీ, అజ‌య్‌, సునీల్ కీలక పాత్రలు నటిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 21న విరూపాక్ష ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. సాయిధరమ్‌ తేజ్ విరూపాక్షతోపాటు మరోవైపు సముద్రఖని దర్శకత్వంలో వినోదయ సీతమ్‌ తెలుగు రీమేక్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఇందులో పవన్‌ కల్యాణ్‌ వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది.

