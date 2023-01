January 26, 2023 / 05:17 PM IST

నేడు 74వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని టాలీవుడ్ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్‌ దిల్‌ రాజు టీం గుడ్‌ న్యూస్ అందించింది. దేశం కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేసి.. సరైన గుర్తింపునకు నోచుకోని రియల్‌ హీరోలకు నివాళిగా మ్యూజిక్‌ వీడియో రూపొందిస్తున్నట్టు దిల్‌ రాజు ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్ ప్రకటించింది. యువ హీరో సాయిధరమ్‌ తేజ్ (Sai Dharam Tej)‌, స్వాతిరెడ్డి నటించిన ఈ మ్యూజికల్‌ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ప్రత్యేక సందర్భంలో తెలియజేస్తాం.. అని మేకర్స్‌ ట్వీట్ ద్వారా వెల్లడించారు.

సత్య (Satya)‌టైటిల్‌తో ఈ సాంగ్‌ ఉండబోతున్నట్టు పోస్టర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు. సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ బస్సు దిగొస్తుండగా.. స్వాతిరెడ్డి అతన్ని హత్తుకోవడం పోస్టర్‌లో చూడొచ్చు. ‘ స్నేహితులంతా కలిసి ఎంతో మక్కువతో చేసిన చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్‌.. మీ అందరితో షేర్ చేసుకునేందుకు ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉంది.’ అని ట్వీట్ చేశాడు సాయిధరమ్‌ తేజ్. ఈ మ్యూజిక్‌ వీడియోను సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ స్నేహితుడు నవీన్‌ విజయ్‌ కృష్ణ (యాక్టర్‌) డైరెక్ట్ చేస్తున్నట్టు పోస్టర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.

సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ ప్రస్తుతం కార్తీక్‌ దండు దర్శకత్వంలో విరూపాక్ష సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. గతేడాది పంచతంత్రం అంథాలజీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన స్వాతిరెడ్డి.. ప్రస్తుతం Idiots, Month Of Madhu ప్రాజెక్ట్‌లు కూడా చేస్తోంది.

A musical tribute to the unsung heroes of our nation, featuring @IamSaiDharamTej & #SwathiReddy, is soon coming your way!🇮🇳🫡

We'll be dropping more updates about the launch of this heart-stirring project on a special occasion, very soon

Stay tuned… pic.twitter.com/7bk7G1nTVx

— Dil Raju Productions (@DilRajuProdctns) January 26, 2023