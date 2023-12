December 3, 2023 / 06:09 PM IST

Bubblegum | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ రాజీవ్‌ కనకాల కుమారుడు రోషన్ కనకాల (Roshan kanakala) హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్న చిత్రం #BG. బబుల్‌గమ్‌ (Bubblegum) టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి రవికాంత్‌ పేరెపు (Ravikanth Perepu) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌తోపాటు రెండు పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా థర్డ్‌ సింగిల్ అప్‌డేట్ అందించారు. Jaanu సాంగ్‌ను డిసెంబర్ 6న లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. సాంగ్ లుక్ లాంఛ్ చేశారు. హీరోహీరోయిన్ల మధ్య సాగే ఈ ట్రాక్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

బబుల్‌గమ్‌ టీజర్‌ను నాని లాంఛ్ చేశాడు. ప్రేమ బబుల్‌ గమ్‌ లాంటిది.. మొదట్ల తీయగుంటది.. తర్వాత అంటుకుంటది.. షూస్‌ కింద, థియేటర్లల్ల సీట్ల కింద అంత ఈజీ కాదురరేయ్‌ పండవెట్టేస్తది.. అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌తో సాగుతున్న టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. హీరోహీరోయిన్ల డిఫరెంట్‌ లవ్‌ట్రాక్‌తో యూత్‌కు కనెక్ట్‌ అయ్యే కథాంశంతో సినిమా సాగనున్నట్టు టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ-మహేశ్వరి మూవీస్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో మానస చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌లో హీరోహీరోయిన్లు సూపర్ రొమాంటిక్ మూడ్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నారు.

ఈ మూవీకి శ్రీచరణ్‌ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. సురేశ్ రగుతు సినిమాటోగ్రాఫర్‌. క్షణం, కృష్ణ అండ్‌ హిజ్ లీల సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రవికాంత్ పేరెపు కాంపౌండ్ నుంచి వస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్‌ 29న లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Prepare yourself for a heart-wrenching melody 💔 #Jaanu – The 3rd Single from #Bubblegum Releasing on DEC 6th 🎶

Bubblegum టీజర్‌..

BG ప్రీ లుక్‌తో నయా అప్‌డేట్‌..

Unveiling the first look and title of #BG with none other than the Pride of Indian Cinema, Mr. @ssrajamouli at 5 PM!!@ravikanthperepu @RoshanKanakala @Maanasa_chou @maheshwarimovie @peoplemediafcy @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla @SricharanPakala @ananth_designer… pic.twitter.com/9x8UfyWO4v

