July 1, 2024 / 04:05 PM IST

Raghava Lawrence | ప్రముఖ కోలీవుడ్ నటుడు, దర్శకుడు రాఘవ లారెన్స్ (Raghava Lawrence) గురించి పెద్దగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తనదైన శైలిలో నటుడుగా, దర్శకుడుగా, డ్యాన్స్ మాస్టర్‌గా లారెన్స్ రాణిస్తున్నాడు. ఇక సినిమాలోనే కాకుండా రియ‌ల్‌ లైఫ్‌లోను పేద‌వారికి త‌న‌కు తోచినంత స‌హయం చేస్తుంటాడు. ఇదిలావుంటే రాఘవ లారెన్స్ త‌న కొడుకు మీదా పెట్టిన పోస్ట్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

నా స్నేహితులకు, ఫ్యాన్స్‌కు న‌మ‌స్కారం. నేను నాటిన విత్తనం ఇప్పుడు అబ్బాయిగా ఎదిగింది. ఇత‌డి పేరు శ్యామ్. కాలేజీలో ప్ర‌స్తుతం 3వ సంవత్సరం చదువుతూ పార్ట్‌టైమ్ జాబ్‌ కూడా చేస్తున్నాడు. నేను గ‌త ప‌ది సంవ‌త్సరాలుగా హెప్సిబా అనే అమ్మాయి చ‌దువు కోసం ఆర్థిక స‌హ‌యం అందిస్తున్నాను. రాయపురంకి చెందిన హెప్సిబా చిన్నప్పటి నుంచి త‌న అమ్మ‌మ్మ దగ్గ‌రే ఉండి చ‌దువుకుంటుంది. అయితే ఈసారి హెప్సిబా స్కూల్ ఫీజును శ్యామ్ చెల్లించ‌బోతున్నాడు. ఈ సంతోషకరమైన క్షణాన్ని మీ అందరితో పంచుకోవడం ఒక తండ్రిగా గ‌ర్వంగా.. చాలా ఆనందంగా ఉంది. శ్యామ్‌కు మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలి అంటూ రాఘ‌వ లారెన్స్ రాసుకోచ్చాడు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ వైర‌ల్‌గా మారింది.

Hi Friends and fans, The seed that I planted has now grown into a generous boy. He is Shyam, now currently studying in college 3rd year and also working in a part-time job. Since 10 years I have been supporting Hepsiba for her education. She is from Royapuram and is being taken… pic.twitter.com/2gCBEJwYjJ

— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) June 30, 2024