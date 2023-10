October 9, 2023 / 11:24 AM IST

Yatra 2 | 2019లో ఏపీ దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్. రాజశేఖర్‌రెడ్డి (YS. Rajashekar) స్టోరీ నేపథ్యంలో వచ్చిన బయోపిక్‌ యాత్ర (Yatra). మహి వి రాఘవ్‌ (Mahi V Raghav) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా యాత్ర 2 (Yatra 2) వస్తుందని తెలిసిందే. తాజాగా ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి (Cm Jagan) నిజ జీవితంలో చోటుచేసుకున్న ఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమా సీక్వెల్ తెర‌కెక్కుతుంది. ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి పాత్ర‌లో కోలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ జీవా (Jeeva) న‌టిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మోషన్ పోస్టర్ విడుదల చేయగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ ఫ‌స్ట్‌లుక్ విడుద‌ల చేశారు.

ముందు చెప్పినట్లుగానే యాత్ర 2 ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను ఉద‌యం 11 గంట‌ల‌కు మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్‌లో ఒక‌వైపు జీవా ఉండ‌గా.. మ‌రోవైపు మమ్ముట్టి ఉన్నాడు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో ”నేనెవ‌రో ఈ ప్ర‌పంచానికి ఇంకా తెలియ‌కపోవ‌చ్చు. కానీ ఒక్క‌టి గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను వైఎస్. రాజశేఖర్‌రెడ్డి కొడుకుని” అంటూ పోస్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చారు. దీనితో పాటు మేక‌ర్స్ విడుద‌ల తేదీ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సినిమాను 2024 ఫిబ్రవరి 08న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ తెలిపారు.

Presenting the first look of #Yatra2. In cinemas worldwide from 8th Feb, 2024.#Yatra2FL #Yatra2OnFeb8th #LegacyLivesOn @JiivaOfficial @ShivaMeka @MahiVraghav pic.twitter.com/4m4PhJsurF

— Mammootty (@mammukka) October 9, 2023