May 3, 2022 / 11:29 AM IST

God Father | చిరంజీవి ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను చేస్తూ యువ హీరోల‌కు పోటీనిస్తున్నాడు. అప్ప‌ట్లో చిరంజీవికి ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉందో, ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో మూడు, నాలుగు సినిమాలున్నాయి. ఇక ఇటీవ‌లే ఈయ‌న న‌టించిన ‘ఆచార్య’ విడుద‌లై మిక్స్డ్ టాక్‌ను తెచ్చుకుంది. రామ్‌చ‌ర‌ణ్ కీల‌కపాత్ర‌లో న‌టించిన ఈ చిత్రానికి కొర‌టాల శివ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న ‘గాడ్ ఫాదర్’ సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. మ‌ల‌యాళంలో సూప‌ర్ హిట్ట‌యిన ‘లూసీఫ‌ర్‌’కు రీమేక్‌గా ఈ చిత్రం తెర‌కెక్క‌నుంది. తాజాగా ఈ చిత్ర నుంచి ఒక అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

బాలీవుడ్ కండ‌ల వీరుడు స‌ల్మాన్ ఖాన్ గెస్ట్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈయ‌న ఈ చిత్రంలో ఒక పాట‌లో కూడా చిరుతో క‌లిసి స్టెప్స్ వేయ‌నున్నాడు. తాజాగా ఈ పాట‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను థ‌మ‌న్ వెల్ల‌డించాడు. ఈ చిత్రంలోని ఓ మాస్ సాంగ్ బీట్‌కు చిరు, స‌ల్మాన్ స్టెప్పులేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపాడు. ఇక ఈ పాట‌కు ఇండియ‌న్ మైఖేల్ జాక్స‌న్ ప్ర‌భుదేవా కొరియోగ్రఫి అందిస్తున్నట్లు వెల్ల‌డించాడు. ఈ చిత్రాన్ని ఆర్.బి.చౌద‌రి, ప్ర‌సాద్ ఎన్‌వి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. స‌త్య‌దేవ్, న‌య‌న‌తార కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రానికి థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Yayyyy !! ❤️

THIS IS NEWS 🎬🧨💞 @PDdancing Will Be Choreographing An Atom Bombing Swinging Song For Our Boss @KChiruTweets and @BeingSalmanKhan Gaaru What A High Seriously @jayam_mohanraja Our Mighty #GodfatherMusic #Godfather

This is GONNA LIT 🔥 THE Screens For Sure 😍 pic.twitter.com/H618OaI9b6

— thaman S (@MusicThaman) May 3, 2022