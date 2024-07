July 1, 2024 / 01:21 PM IST

Kalki 2898 AD | టాలీవుడ్‌తో పాటు వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా కల్కి 2898 ఏడీ స‌త్తా చాటుతుంది. మొద‌టిరోజు నుంచే క‌లెక్ష‌న్ల సూనామీ సృష్టిస్తున్న ఈ చిత్రం నాలుగో రోజు కూడా అదే రిపీట్ చేసింది. పాన్ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ లీడ్​ రోల్​లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వం వ‌హించ‌గా వైజయంతీ మూవీస్‌ తెరకెక్కించింది. ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో జూన్ 27(గురువారం) ప్రేక్ష‌కుల మందుకు వ‌చ్చి మొదటి రోజు నుంచే భారీ వ‌సూళ్లును రాబ‌డుతుంది. ఓపెనింగ్ రోజే రూ.191.50 కోట్లు వసూల్ చేసిన సినిమా మూడు రోజుల్లోనే రూ.415 కోట్లు వ‌సూళ్లను రాబ‌ట్టింది. ఇక తాజాగా ఆదివారం కలెక్ష‌న్స్‌ను చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ సినిమా 4రోజుల్లోనే రూ.555 కోట్ల మార్క్ టచ్ చేసినట్లు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది. దీంతో తెలుగు ఇండ‌స్ట్రీలో రూ.500 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టిన చిత్రాల‌లో క‌ల్కి ఐదో సినిమాగా నిలిచింది. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు బాహుబలి- 1, 2, ఆర్ఆర్ఆర్, సలార్ పేరిటా ఉన్నాయి. విశేషం ఎంటంటే ఇందులో నాలుగు సినిమాలు ప్రభాస్​వే కావడం విశేషం. మ‌రోవైపు ఈ వారం టికెట్లు రేట్లు తగ్గనుండ‌డంతో మూవీ క‌లెక్ష‌న్లు మ‌రింత పేరిగే అవ‌కాశం ఉంది.

