January 6, 2023 / 04:52 PM IST

నందమూరి బాలకృష్ణ (Balakrishna) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం వీరసింహారెడ్డి (Veera Simha Reddy). స్టార్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మ‌లినేని (Gopichand Malineni) దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు ఒంగోలులోని అర్జున్‌ ఇన్‌ఫ్రా గ్రౌండ్‌ సిద్దమైంది.

నేడు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఈవెంట్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో బాలకృష్ణ, శృతిహాసన్‌ ఇప్పటికే ఈవెంట్‌ కోసం స్పెషల్ చాపర్ హెలికాప్టర్‌లో ఒంగోలుకు బయలుదేరారు. ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యేందుకు చంద్రికా రవి చీరకట్టులో రెడీ అయింది. ఈ ఆస్ట్రేలియన్ భామ ఈవెంట్‌కే స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలువబోతున్నట్టు తాజా లుక్‌తో తెలిసిపోతుంది. ఈవెంట్‌ ప్రాంగణం పరిసరాల్లో బాలకృష్ణ సినిమాల్లోని భారీ కటౌట్స్ ను ఏర్పాటు చేశారు అభిమానులు.

ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో ఇవాళ రాత్రి 8:30 గంటలకు ట్రైలర్ లాంఛ్ చేయబోతున్నారు మేకర్స్‌. ఒంగోలులోని అర్జున్ ఇన్‌ ఫ్రా గ్రౌండ్‌కు అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. అభిమానులు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ ఏర్పాట్లు వీడియో..

Celebration of the GOD OF MASSES at the Grand Pre Release event of #VeeraSimhaReddy 🔥

Venue all set!

– https://t.co/mzuSwqCaxB

Natasimham #NandamuriBalakrishna @megopichand @shrutihaasan @varusarath5 @OfficialViji @MusicThaman @RishiPunjabi5 @SonyMusicSouth @shreyasgroup pic.twitter.com/JM28hLsTwJ

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 6, 2023