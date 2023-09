September 27, 2023 / 09:47 AM IST

Jailer-2 Movie | దాదాపు పుష్కర కాలం తర్వాత జైలర్‌తో రజనీ భీభత్సమైన హిట్టు కొట్టాడు. హిట్టంటే మళ్లీ ఆశా మాశీ హిట్టు కాదు. కొడితే ఏకంగా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఆరొందల కోట్ల రీ సౌండ్‌ వినిపించింది. రోబో తర్వాత ఆ స్థాయి హిట్టు పడలేదే అని నిరాశలో ఉన్న తలైవా ఫ్యాన్స్‌కు చొక్కాలు చింపుకునే రేంజ్‌ బొమ్మ పడింది. రజనీకి సరైన కథ పడితే అవుట్‌ పుట్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందోనని జైలర్‌తో స్పష్టమైంది. ముఖ్యంగా రజనీ సినిమాలకు తెలుగునాట హౌజ్‌ ఫుల్ బోర్డ్‌లు చూసి ఎన్నో ఏళ్లయింది. 2.ఓ, కబాలి, పేట వంటి సినిమాలు బాగానే ఆడినా.. కమర్షియల్‌గా పెద్దగా సక్సెస్‌ కాలేకపోయాయి. దాంతో రజనీ క్రేజ్‌ అంతకంతకూ పడిపోతూ వచ్చింది. అయితే ఇన్నాళ్లు తగ్గుతూ వచ్చిన మార్కెట్‌ను జైలర్‌తో మళ్లీ పుంజుకునేలా చేసుకున్నాడు తలైవా.

కాగా ఈ సినిమా సక్సెస్‌ మీట్‌లో నెల్సన్‌ జైలర్‌-2కు కూడా ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం స్క్రీప్ట్‌ను రెడీ చేసే పనిలో ఉన్నాడు. కాగా తాజాగా జైలర్‌-2కు సంబంధించిన ఓ మాస్సీవ్‌ అప్‌డేట్‌ సోషల్ మీడియాలో దుమ్ము రేపుతుంది. జైలర్‌-2 కోసం నెల్సన్‌ కుమార్‌కు నిర్మాత కళానిధి మారన్‌ అడ్వాన్స్‌ రూపంలో కళ్లుచేదిరే చెక్‌ ఇచ్చాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. తమిళ మీడియా టాక్‌ ప్రకారం ఆ చెక్‌ అక్షరాల రూ.55 కోట్లట. ఒక దర్శకుడికి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో అడ్వాన్స్‌ ఇవ్వడమంటే విశేషం అనే చెప్పాలి. కేవలం అడ్వాన్సే ఇంత మొత్తంలో ఉంటే అసలింకెంత ఉంటుందో అని అప్పుడే తమిళ ప్రేక్షకులు ఊహల్లోకి వెళ్లిపోయారు.

ఇందులో నిజమెంతుందో తెలియదు కానీ.. ఈ వార్త మాత్రం సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది. ఇక నెల్సన్‌ జైలర్‌-2ను సిద్ధం చేసేలోపే మరో సినిమా చేసేలా ప్లాన్‌ చేసుకుంటున్నాడు. ఇందులో భాగంగానే అల్లు అర్జున్‌ను కలవగా.. ఫైనల్‌ నెరేషన్‌ నచ్చక పోవడంతో బన్నీ రిజెక్ట్‌ చేశాడని సమాచారం. ఇక నెల్సన్‌ ప్రస్తుతం అటు కోలీవుడ్‌, ఇటు టాలీవుడ్‌ హీరోలతో ఎవరితో ఒకరితో ఒక సినిమా చేయాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడట.

After the historic success of superstar #Rajinikanth's #Jailer, director #NelsonDilipkumar has been paid a whopping sum of ₹55 cr as advance for #Jailer2. #Thalaivar170 with #TJGnanavel #Thalaivar171 with #LokeshKanagaraj

Post completion of above films, Nelson Dilipkumar's… pic.twitter.com/3NqWlpdmD4

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) September 26, 2023