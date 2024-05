Nayanthara Vacation With Her Babies Video Viral

Nayanthara | హాయిహాయిగా.. నయనతార వెకేషన్‌ వీడియో చూశారా..?

Nayanthara | ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీబిజీగా ఉండే నయనతార (Nayanthara) ప్రస్తుతం వెకేషన్‌ మూడ్‌లో ఉంది. ఈ బ్యూటీ తన ఫ్యామిలీతో కలిసి టూర్‌ వేసింది. ఇంతకీ ఈ భామ ఎక్కడికెళ్లిందనే కదా మీ డౌటు.

May 30, 2024 / 06:36 PM IST

Nayanthara | తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ సూపర్ ఫ్యాన్ బేస్‌ సంపాదించుకుంది కన్నడ భామ నయనతార (Nayanthara). ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీబిజీగా ఉండే నయనతార ప్రస్తుతం వెకేషన్‌ మూడ్‌లో ఉంది. ఈ బ్యూటీ తన ఫ్యామిలీతో కలిసి టూర్‌ వేసింది. ఇంతకీ ఈ భామ ఎక్కడికెళ్లిందనే కదా మీ డౌటు.

పాపులర్‌ సిటీ హాంకాంగ్‌కు వెళ్లింది. అక్కడ ఓ రిసార్ట్స్‌లో తన పిల్లలతో కలిసి సేద తీరింది. హాంకాంగ్ వెకేషన్‌లో నయన్‌-విఘ్నేశ్‌ శివన్‌ చక్కర్లకు సంబంధించిన స్టిల్స్‌ కొన్ని నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. వాటిపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి. నయనతార నటిస్తోన్న తమిళ చిత్రాల్లో ఒకటి Mannangatti Since 1960.

ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకోగా.. షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో సెలబ్రేషన్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. డ్యూడ్‌ విక్కీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రిన్స్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై లక్ష్మణ్‌ కుమార్‌ తెరకెక్కిస్తుండగా.. యోగిబాబు, దేవదర్శిని, గౌరీ కిషన్‌, నరేంద్ర ప్రశాంత్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

నయనతార మరోవైపు తనీ ఒరువన్ 2, టెస్ట్‌, డియర్ స్టూడెంట్స్‌, కన్నప్ప చిత్రాల్లో ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తోంది. నయన్‌ మరో సినిమా Test షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది.

పిల్లలతో హాయిహాయిగా..

M O M M Y #Nayanthara 👀 In Hong-Long vacation with babies ♥️🧿 pic.twitter.com/3RbGm63xis — Ever & Forever for Nayan 👀💫❤️ (@SathsaraniSew) May 30, 2024

సెలబ్రేషన్స్‌లో ఇలా..

నయనతారకు స్వాగతం..

MANNANGATTI since1960.. షూటింగ్‌ వీడియో, ఫొటోలు

The shoot for #Lady Superstar #Nayanthara‘s #MANNANGATTIsince1960 started off today on a grand scale in Kodaikanal.

The expectation is huge.pic.twitter.com/AgOLM8O1Tz — Nayan Anu❤️ (@Anu79647933) October 12, 2023

Read Today's Latest Cinema Telugu News