August 27, 2023 / 04:35 PM IST

Miss Shetty Mr Polishetty | జాతిరత్నాలు, ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ సినిమాలతో సూపర్‌ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడు యువ హీరో న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ప్రస్తుతం అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty)తో కలిసి Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty)లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు.

విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో నవీన్ పొలిశెట్టి టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం నవీన్‌ విజయవాడలో చక్కర్లు కొడుతున్నాడు. విజయవాడలో పాపులర్‌ అయిన ఫుడ్‌ స్ట్రీట్‌కు వెళ్లిన నవీన్‌ పొలిశెట్టి అక్కడి రుచికరమైన ఆహారాన్ని ఆస్వాదించాడు. అంతేకాదు తనను కలిసేందుకు వచ్చిన మూవీ లవర్స్‌కు కూడా తినిపించాడు. నవీన్‌ పొలిశెట్టి రాకతో సందడిగా మారింది.

టీజర్‌ తర్వాత ఇటీవలే మేకర్స్‌ ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేశారు. సింగిల్స్ గా ఉన్న నవీన్‌ పొలిశెట్టి, అనుష్క మధ్య ఎలాంటి ట్రాక్‌ ఉండబోతుందనేది చాలా ఫన్నీగా చూపిస్తూ కట్ చేసిన టీజర్‌, ట్రైలర్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. డిఫరెంట్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ నుంచి వచ్చి సోలో లైఫ్‌ లీడ్ చేస్తున్న Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty మధ్య సాగే ట్రాక్‌ సెప్టెంబర్ 7న సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై చూసేందుకు రెడీగా ఉండండి మరి.

ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లతోపాటు టీజర్‌, నో నో నో, హతవిధి, లేడీ లక్‌ సాంగ్స్‌ కు మంచి స్పందన వస్తోంది. మేకర్స్‌ రివీల్‌ చేసిన Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty ఫస్ట్‌ లుక్‌లో అనుష్క హ్యాపీ సింగిల్ పుస్తకాన్ని చేతిలో పట్టుకొని ఊహల్లో విహరిస్తుండగా.. మరోవైపు నవీన్‌ పొలిశెట్టి గోడపై కూర్చొని హ్యాపీ మూడ్‌లో ఛిల్‌ అవుట్‌ అవుతూ కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నారు.

ఫుడ్‌ స్ట్రీట్‌లో నవీన్‌ పొలిశెట్టి..

This tour has been unbelievable. Vijayawada lo food street ki velli tinte Ila untunda ❤️ Bejawada antaru babu 🔥One of my fav moments of the trip so far. Eating with you guys. Thank you Vijayawada for this love ❤️#MissShettyMrPolishetty ni full ga enjoy cheyandi on Sep 7th :)… pic.twitter.com/RPqg0uHwzz

— Naveen Polishetty (@NaveenPolishety) August 27, 2023