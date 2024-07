July 17, 2024 / 02:12 PM IST

Naveen Polishetty | ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ, జాతి రత్నాలు ఫేమ్ టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నవీన్ పోలిశెట్టికి అమెరికాలో ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన‌ట్లు వార్త‌లు వచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. నవీన్ పోలిశెట్టి చేతికి ఫ్యాక్చర్ అయ్యిందని దాదాపు రెండు నెలలు వరకు విశ్రాంతి అవసరం అవుతుందని వైద్యులు సూచించిన‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో వార్త‌లు వ‌చ్చాయి. అయితే ఈ వార్త‌ల‌పై తాజాగా నవీన్ పోలిశెట్టి ఎక్స్ వేదిక‌గా అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు.

నవీన్ పోలిశెట్టి మాట్లాడుతూ.. నా లైఫ్ అప్‌డేట్‌ను మీతో పంచుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. అనుకోకుండా నా కుడి చేతికి ఫ్యాక్చర్ అయ్యింది. అలాగే నా కాలుకు కూడా గాయమైంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ నొప్పి భ‌రించ‌లేనంత‌గా ఉంది. ఈ గాయం కారణంగా మీరు అనుకున్నంత వేగంగా నా సినిమాలు తీసుకురాలేను.కోలుకోవడం చాలా నెమ్మదిగా ఉంది అలాగే చాలా కష్టంగా ఉంది, కానీ నేను పూర్తి రికవరీ దిశగా వైద్య నిపుణులతో సన్నిహితంగా పని చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను నా ఎనర్జిటిక్ బెస్ట్ మీ అందరికీ అందించగలను. నేను మునుపెన్నడూ లేనంత బలంగా, ఆరోగ్యంగా తిరిగి రావాలని డిసైడ్ అయ్యాను.

గుడ్ న్యూస్ ఏమిటంటే.. నా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం చాలా ఉత్సాహంగా వెయిట్ చేస్తున్నాను. దీనికోసం డెవలప్‌మెంట్ వర్క్ ఫుల్ స్వింగ్‌లో జరుగుతోంది. నేను రిక‌వ‌రీ అయిన అనంత‌రం వాటిని మొద‌లుపెడ‌తాను. ద‌య‌చేసి నా గురించి వినే వార్త‌లు నేను అప్‌డేట్ ఇస్తేనే న‌మ్మండి. ఎప్పటిలాగే మీ ప్రోత్సాహం, ప్రేమ నాపై ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు!. నేను మళ్లీ తెరపైకి వచ్చి మిమ్మల్ని మరోసారి అలరించడానికి వేచి ఉండలేను.ఎప్పటిలాగే మీ ప్రేమను కురిపించడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను!. ఇట్లు మీ జానీజీగార్ అంటూ రాసుకోచ్చాడు.

Life update. Have unfortunately suffered severe multiple fractures in my hand 💔 and injured my leg too 🙁 It’s been very tough but working towards full recovery so I can perform at my energetic best for you. Your support, patience and love is the only medicine I need ❤️… pic.twitter.com/IY0cYiAuDU

— Naveen Polishetty (@NaveenPolishety) July 17, 2024