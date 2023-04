April 30, 2023 / 08:21 PM IST

Ustaad Bhagat Singh | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్ (Ustaad Bhagat Singh). గబ్బర్‌ సింగ్‌ లాంటి బ్లాక్ బాస్టర్‌ హిట్‌తో రికార్డులు సృష్టించిన హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish Shankar) మరోసారి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ సినిమాతో పవన్ కల్యాణ్‌ గ్రాండ్‌గా సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ మొదలుపెట్టాడు. మరోసారి హరీష్‌ శంకర్‌-పవన్‌ కాంబినేషన్‌ ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్ తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. కాగా మేకర్స్ ఇప్పుడు అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ అందించారు.

మ్యాజికల్‌, మ్యూజికల్‌ కాంబో ఈజ్‌ బ్యాక్‌.. బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్‌ రాక్‌స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ కాంబినేషన్‌ మరో మెమొరబుల్‌ ఆల్బమ్‌ను రెడీ చేసింది. రాకింగ్‌ అప్‌డేట్స్ త్వరలోనే.. అంటూ డీఎస్పీ, హరీష్‌ శంకర్‌ చిట్‌చాట్ వీడియోను మేకర్స్ షేర్ చేశారు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోన్న ఈ చిత్రానికి దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మరోసారి సంగీతం అందిస్తుండటంతో ఆల్బమ్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. డీఎస్పీ కంపోజిషన్‌లో వచ్చిన గబ్బర్‌ సింగ్, సర్దార్ గబ్బర్‌ సింగ్‌ పాటలు ఆల్‌టైమ్‌ సూపర్ హిట్స్ లిస్టులో ఉంటాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు.

ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ ఇటీవలే హైదరాబాద్ షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేసుకుంది. మరోవైపు ఈ చిత్రం ఎడిటింగ్‌ వర్క్‌ కూడా మొదలైంది. దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మరోవైపు పాన్ ఇండియా సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌కు కూడా అదిరిపోయే పాటలు రెడీ చేసినట్టు ఇప్పటికే సుకుమార్‌ టీం అప్ డేట్ ఇచ్చేసింది. మొత్తానికి స్టార్ హీరోల అభిమానుల అంచనాలకు మించిన పాటలతో ఎంటర్‌టైన్‌ చేసేందుకు దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ రెడీ అవుతున్నాడని అర్థమవుతోంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఈ సినిమాతోపాటు సుజిత్ డైరెక్షన్‌లో నటిస్తోన్న ఓజీ (OG), క్రిష్‌ దర్శకత్వంలో హరిహరవీరమల్లు, సముద్రఖని డైరెక్షన్‌లో వినోదయ సీతమ్ రీమేక్‌లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే.

THE MAGICAL MUSICAL COMBO IS BACK ❤️‍🔥

Blockbuster Director @harish2you and Rockstar @ThisIsDSP are set to give another memorable album with #UstaadBhagatSingh 🎷

ROCKING updates rolling out soon 🥳@PawanKalyan @sreeleela14 @DoP_Bose #AnandSai @ChotaKPrasad @UBSTheFilm pic.twitter.com/9oOiw9bAw4

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 30, 2023