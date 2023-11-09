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Kannappa | మంచు విష్ణు కన్నప్ప కోసం కలిసిన లెజెండరీ యాక్టర్లు

Kannappa | టాలీవుడ్ యాక్టర్ మంచు విష్ణు (Manchu Vishnu)‌ ఇటీవలే తన డ్రీమ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కన్నప్ప (Kannappa) ఇటీవలే న్యూజిలాండ్‌లో కన్నప్ప షూటింగ్ కూడా షురూ అయినట్టు అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఈ చిత్రం అనౌన్స్‌మెంట్‌ వచ్చినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది.

Kannappa | మంచు విష్ణు కన్నప్ప కోసం కలిసిన లెజెండరీ యాక్టర్లు

Kannappa | టాలీవుడ్ యాక్టర్ మంచు విష్ణు (Manchu Vishnu)‌ ఇటీవలే తన డ్రీమ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కన్నప్ప (Kannappa)ను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే న్యూజిలాండ్‌లో కన్నప్ప షూటింగ్ కూడా షురూ అయినట్టు అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ముఖేశ్ కుమార్ సింగ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం అనౌన్స్‌మెంట్‌ వచ్చినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. ఈ మూవీలో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్‌, మోహన్‌ లాల్‌, నయనతార, మధుబాల కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్టు ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి.

తాజాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అఫీషియల్ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. కన్నప్ప కోసం ఇద్దరు లెజెండరీ యాక్టర్లు ఒక్కచోట చేరారు. ఆ యాక్లర్లే ఒకరు మోహన్‌ బాబు కాగా.. మరొకరు శరత్‌కుమార్‌. న్యూజిలాండ్‌లో చిట్ చాట్‌ సెషన్‌కు సంబంధించిన స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులో శాండల్ వుడ్‌ హీరో శివరాజ్‌కుమార్ (Shiv Rajkumar) కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడని ఓ వార్త హల్ చల్ చేస్తుండగా.. క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

ఈ చిత్రానికి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ, స్టీఫెన్‌ దేవసి మ్యూజిక్, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందించనున్నారు. రానున్న రోజుల్లో కన్నప్ప ప్రాజెక్టుపై మరిన్ని వివరాలు అందించనుంది విష్ణు టీం. మొత్తానికి ఈ సారి పాన్ ఇండియా మార్కెట్‌పై పాగా వేయాలని గట్టిగా ఫిక్సయినట్టు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్‌తో అర్థమవుతోంది.

 

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