RRR | గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు దర్శకుడు రాజమౌళికి దక్కాలి: కీరవాణి

January 11, 2023 / 09:12 AM IST

కాలిఫోర్నియా: దర్శకధీరుడు రాజమౌళి చెక్కిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాలోని ‘నాటునాటు’ పాటకు ప్రఖ్యాత గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎంఎం కీరవాణి అన్నారు. ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు ఇచ్చిన హెచ్‌ఎఫ్‌పీఏకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు తన సోదరుడికి దక్కాలని చెప్పారు. పాటలో భాగమైన రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పాటకు కాళభైవర అద్భుత సహకారం అందిచారన్నారు. తన శ్రమను, తనకు మద్దతు ఇచ్చినవారిని నమ్ముకున్నానని వెల్లడించారు. సంతోష సమయాన్ని తన భార్యతో పంచుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.

The winner for Best Song – Motion Picture is @mmkeeravaani for their song "Naatu Naatu" featured in @RRRMovie ! Congratulations! 🎥✨🎵 #GoldenGlobes pic.twitter.com/ENCUQEtns3

INDIAAAAAAAA…. THIS IS THE BEST NEWS to WAKE UP TO!! 🇮🇳🇮🇳🇮🇳#NaatuNaatu becomes the first ever Asian song to win a #GoldenGlobes . 🤘🏻🌋 #RRRMovie pic.twitter.com/LXHZqhmNaY

— RRR Movie (@RRRMovie) January 11, 2023