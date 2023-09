September 23, 2023 / 05:30 PM IST

Mission Raniganj | ఓ మై గాడ్ చిత్రంతో బాలీవుడ్‌లో చాలా రోజుల‌కు హిట్ కొట్టాడు స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ (Akshay Kumar). ఆయ‌న ప్ర‌ధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం మిషన్ రాణిగంజ్(Mission Raniganj). ది గ్రేట్ భారత్ రెస్క్యూ అనేది ఉప శీర్షిక (The Great Bharat Rescue). బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పరిణీతి చోప్రా (parinithi chopra) కథానాయికగా నటిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్, టీజ‌ర్‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌ను సెప్టెంబ‌ర్ 25న విడుద‌ల చేయనున్న‌ట్లు మేకర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చారు. ఇక కేసరి (Kesari) వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం తరువాత అక్షయ్, పరిణీతి మళ్లీ కలిసి నటిస్తుండడంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. కాగా ఈ చిత్రానికి టిను సురేష్ దేశాయ్ (Tinu Suresh Deshayi) దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై వ‌శ్ భ‌గ్నానీ నిర్మిస్తున్నాడు.

One man defied the odds in 1989!#MissionRaniganjTrailer out on Monday, 25th September.

Watch the story of Bharat’s true hero with #MissionRaniganj in cinemas on 6th October! pic.twitter.com/tqWKtVYtKG

— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 23, 2023